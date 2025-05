Em busca de espaço no Cruzeiro, Gabigol reencontra o Flamengo, onde fez história

O reencontro entre Gabigol e Flamengo vai acontecer. Cinco meses após deixar o clube onde se tornou ídolo e um dos jogadores mais vitoriosos da história, o atacante enfrentará o Rubro-Negro no próximo domingo (04), agora defendendo as cores do Cruzeiro. A partida acontece, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Mineirão.

Será o primeiro reencontro do centroavante com o Flamengo pelo qual fez história e é considerado ídolo pela torcida. Pelo Cruzeiro, Gabigol ainda busca se tornar titular de forma sólida. No entanto, na vitória contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, o camisa 9 fez boa partida e anotou a primeira assistência na temporada. O centroavante tem sete gols em 15 jogos pela Raposa em 2025.

“Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo. É um clube que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal, e que o Cruzeiro vença (risos)”, declarou Gabigol.

Entre altos e baixos, ele chegou a ser colocado no banco de reservas pelo técnico Leonardo Jardim recentemente. Diante do encontro especial, Gabigol busca se concretizar de fato no Flamengo.

Gabigol em passagem pelo Flamengo

Com marcas expressivas, Gabriel Barbosa, afinal, está eternizado na história do Flamengo. Na passagem de 2019 a 2024, o atacante se tornou o sexto maior artilheiro do clube – 161 gols em 306 jogos.

Com 13 títulos, Gabigol, aliás, está empatado com Zico e Júnior no segundo lugar da lista dos maiores campeões rubro-negros. Neste ano, o camisa 9 ficou para trás pelos ex-companheiros Arrascaeta e Bruno Henrique, que chegaram a 18 taças com a conquista da Supercopa do Brasil.

Na conquista da Copa do Brasil de 2024, Gabigol marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, no Maracanã, pelo jogo de ida da final. Com isso, atingiu a marca de 16 tentos anotados em 17 finais pelo clube carioca. Pelo Rubro-Negro, Gabigol, aliás, tem duas Copas Libertadores, duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros como as principais conquistas.

Por fim, Gabigol teve últimas temporadas nada empolgantes pelo Flamengo e ainda ficou marcado por polêmicas. A principal delas ano passado foi a imagem vazada em sua casa vestindo a camisa do Corinthians. Isto gerou uma rusga entre dirigentes e jogador, além dos torcedores.