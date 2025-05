Bragantino x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão vai ganhar uma nova casa a partir da próxima segunda-feira (05). Às 19h, o Bragantino recebe o Mirassol no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, válido pela sétima rodada do torneio. A partida marca a estreia da nova casa do Massa Bruta, enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas.

Na tabela, os clubes paulistas vivem situações opostas. O Braga vive um grande momento e é o terceiro colocado, com 13 pontos. Já o Leão vem na 14ª colocação, com sete. Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Santos fora de casa, enquanto o Mirassol empatou com o Atlético Mineiro, no Maião.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema Pay-per-view.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta tenta voltar para o rumo das vitórias após o tropeço na Copa do Brasil, contra o Criciúma. No Brasileirão, a equipe soma quatro vitórias consecutivas e pode fechar a rodada na liderança da tabela. Para encarar o Mirassol, Fernando Seabra deve seguir sem Guilherme Lopes, que não atuou em Santa Catarina.

Como chega o Mirassol

Com o rótulo de “time chato” da competição, o Leão visita seu adversário estadual tentando quebrar um tabu. O Mirassol não venceu o Bragantino fora de casa desde que a Red Bull assumiu o clube de Bragança Paulista, em 2019. O técnico Rafael Guanaes afirma que está em busca da melhor versão do time, que busca subir na tabela.

Bragantino x Mirassol

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 05/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques , Bragança Paulista (SP)

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Lucas Barbosa, Vinicinho e Jhon Jhon; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Yago; Edson Carioca, Negueba e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.