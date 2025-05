Vídeo: técnico é ‘atropelado’ e sofre lesão no ombro durante jogo

O técnico Carlos Carvalhal sofreu uma luxação no ombro direito durante a partida entre Braga e Santa Clara, pelo Campeonato Português. O incidente aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, em um lance próximo ao banco de reservas.

Durante uma disputa de bola entre Niakaté, do Braga, e Matheus Pereira, do Santa Clara, o jogador brasileiro foi derrubado e, na queda, acabou atingindo Carvalhal, que estava próximo à linha lateral. O treinador imediatamente demonstrou sentir dores no ombro.

Após o apito final, a equipe médica levou Carvalhal ao Hospital de Braga para avaliação, e ele não participou da entrevista coletiva. A equipe médica do Braga prestou os primeiros socorros ainda no estádio e, por precaução, optou pelo encaminhamento ao hospital.