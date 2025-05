Com reservas, United perde para o Brentford na Premier League

Momento do gol marcado por Kevin Schade na vitória do Brentford sobre o Manchester United - (crédito: Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Sem grandes pretensões nesta reta final de Premier League, o Manchester United, com time reserva, teve mais uma derrota no Campeonato Inglês. Fora de casa, os Red Devils perderam para o Brentford por 4 a 3, de virada, neste domingo (4), em partida válida pela 35ª rodada da competição. Schade, duas vezes, Wissa e Shaw (contra) marcaram os gols da vitória no Community Stadium, enquanto Mason Mount, Garnacho e Diallo descontaram para os visitantes.

Dessa maneira, o Manchester United chegou a 16 derrotas nesta edição da Premier League, na pior campanha da história do clube. Os Red Devils estão somente na 15ª posição, com 39 pontos, e apenas cumprem tabela nesta reta final de temporada.

No entanto, o grande objetivo do Manchester United é buscar uma vaga na final da Liga Europa. Dessa forma, o técnico Rúben Amorim poupou o time titular neste domingo, para ter seus principais jogadores disponíveis para o duelo contra o Athletic Bilbao, na próxima quinta-feira (8), pelo jogo de volta da semifinal. No primeiro encontro, os Red Devils venceram por 3 a 0, fora de casa, e encaminharam a classificação.

Por outro lado, o Brentford chegou à terceira vitória seguida na Premier League e faz uma campanha surpreendente. O time chegou aos 52 pontos, na 9ª posição, e ainda sonha com a classificação para as próximas competições europeias. Além disso, são cinco rodadas sem perder no Campeonato Inglês.

Jogos da 35ª rodada da Premier League

Sexta-feira (2/5)

Manchester City 1×0 Wolverhampton

Sábado (3/5)

Aston Villa 1×0 Fulham

Leicester 2×0 Southampton

Everton 2×2 Ipswich Town

Arsenal 1×2 Bournemouth

Domingo (4/5)

Brighton 1×1 Newcastle

Brentford 4×3 Manchester United

West Ham 1×1 Tottenham

Chelsea x Liverpool – 12h30

Segunda-feira (5/5)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 16h

*Horários de Brasília.

