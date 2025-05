Flamengo derrota Ferroviária e ressurge no Brasileirão Feminino

O Flamengo venceu por 2 a 1 a Ferroviária, neste domingo (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e volta a respirar na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. O resultado deixa o time com 14 pontos na sexta colocação, dentro da zona de classificação. Já as paulistas, com 20, perderam a invencibilidade e também podem deixar a liderança para o Cruzeiro, que nesta segunda (5) encara o Real Brasília fora de casa.

O time carioca começou pressionando e quase marcou com um desvio contra da zaga adversária após cruzamento de Fernandinha. A equipe da casa respondeu com força ofensiva, acumulando escanteios e finalizações, mas esbarrou na segurança da goleira Vivi Holzel.

A melhor oportunidade grená veio aos 33 minutos, quando Micaelly recebeu passe de Darlene e finalizou frente a frente com Vivi, que brilhou ao evitar o gol. O Flamengo também levou perigo: Fernandinha desperdiçou uma chance clara após cruzamento de Cristiane, e Millene chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Dois gols em dois minutos

Mas a história mudou logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Fernandinha cruzou na medida para Cristiane, no meio da zaga, cabecear para o fundo do gol. Luciana ainda tocou na bola antes de entrar.

Aos seis, a Ferroviária bobeou na saída de bola e Mari lançou para a área. A defesa falhou e a bola sobrou limpa para Gláucia fazer o segundo.

A Ferroviária, porém, não se abateu. Aos 18, Micaelly cobrou a falta e acertou a trave. Aos 20, o Fla ficou com uma a menos, Flávia Mota recebeu o vermelho por falta em Júlia Beatriz. O time da casa só descontou aos 52 minutos, com Nat Vendito, de cabeça, após cobrança de escanteio.

