Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

A 35ª rodada da Premier League se encerra nesta segunda-feira (5). Crystal Palace e Nottingham Forest se enfrentam às 16h (de Brasília), no Selhust Park, em Londres. As equipes não atravessam um grande momento na competição e precisam se recuperar nesta reta final de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

O clube londrino não vence há quatro rodadas na Premier League e caiu para a 12ª posição, com 45 pontos. Dessa maneira, o Crystal Palace não tem mais chances de brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. Além disso, o time somente cumpre tabela nesta reta final de temporada, uma vez que também não corre risco de rebaixamento.

No entanto, o Crystal Palace chega embalado após vencer o Aston Villa por 3 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra e confirmar a vaga na decisão. Antes disso, a equipe buscou o empate por 2 a 2 contra o Arsenal, no Emirates Stadium.

Para o jogo desta segunda-feira, o técnico Oliver Glasner segue sem poder contar com Matt Turner, Doucoure e Chadi Riad, lesionados.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest terá uma reta final decisiva na Premier League. Isto porque, o time, que foi uma das sensações desta temporada no futebol inglês, precisa reencontrar o caminho das vitórias para se manter entre os cinco primeiros colocados e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions.

No momento, o Forest é o sexto colocado, com 60 pontos. Porém, City, Newcastle e Chelsea, terceiro, quarto e quinto colocados, respectivamente, seguem firmes na briga por uma vaga no G-5. Além disso, o Aston Villa venceu seu compromisso nesta 35ª rodada e chegou aos mesmos 60 pontos do Nottingham, na 7ª posição.

Contudo, o Forest precisa se recuperar na Premier League, uma vez que venceu somente uma partida nas últimas cinco rodadas. Ao todo, são quatro derrotas e uma vitória.

Por fim, o técnico Nuno Espírito Santo não poderá contar com Hudson-Odoi, um dos artilheiros do time, e Eric Moreira, ambos lesionados.

Crystal Palace x Nottingham Forest

35ª rodada da Premier League

Data e horário: segunda-feira, 05/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Lerma, Wharton, Muñozz, Mitchell, Eze e Sarr; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Yates, Domínguez, Elanga, Jota Silva e Gibbs-White; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Árbitro: Andy Madley (ING).

