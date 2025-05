Goiás x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás precisa engatar sequência de vitórias em confronto direto para entrar no G4 da Série B - (crédito: Foto: Divulgação/Goiás)

Goiás e Avaí medem forças nesta segunda-feira (5), às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha. O embate pela sexta rodada da Série B é marcado por duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Afinal, o Esmeraldino é o quinto colocado, com dez pontos. Os catarinenses se encontram na segunda posição, com um ponto a mais.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e no streaming Disney+.

Com chega o Goiás

O Esmeraldino demonstrou poder de reação ao vencer o Botafogo, de Ribeirão Preto, em duelo como visitante na Série B. Antes disso, o time perdeu para o América Mineiro na mesma competição. Inclusive, também deixou escapar o título da Copa Verde, já que foi superado pelo Paysandu, nos pênaltis.

Um triunfo é essencial para o Goiás, pois permite a entrada no G4 da Série B e, por sinal, ultrapassar o próprio Avaí na tabela. Assim, como a equipe deu uma resposta positiva, a tendência é de que o técnico Vagner Mancini escale novamente o time titular, que superou o Botafogo-SP.

Como chega o Avaí

O Leão da Ilha tem início de temporada promissor, já que voltar a conquistar o título catarinense. Além disso, a equipe permanece invicta na Série B, com três vitórias e dois empates até o momento.

A única possível mudança que o técnico Jair Ventura deve fazer é promover o retorno do meio-campista João Vitor. Isso se ele apresentar condições físicas ideais. O goleiro Igor Bohn deve seguir no time mesmo com César já na reta final de recuperação.

GOIÁS X AVAÍ

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini

Avaí: Igor Bohn; Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel, Mateus Quaresma (João Vitor); Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá (SE)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

