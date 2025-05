Yuri Alberto celebra artilharias pelo Corinthians

Além do hat-trick particular na vitória do Corinthians sobre o Inter por 4 a 2, o atacante Yuri Alberto voltou para casa no último sábado (3) com dois feitos para lá de importantes. Afinal, ele assumiu a artilharia do Timão no Século XXI (2001-2025) e empatou com Romero como o goleador máximo da Neo Química Arena.

Yuri Alberto chegou a 68 gols pelo Corinthians. Portanto, tem um a mais do que Romero, o segundo maior goleador do Timão no Século. O atual camisa 9 alcançou a marca em 178 jogos, com uma média de 0,38 gols/jogo. O paraguaio, por sua vez, soma 352 jogos, o que representa uma média de 0,19 gols/jogo.

O ídolo Jô, que teve duas passagens pelo Corinthians aparece em terceiro, com 65 gols em 284 jogos. Portanto, uma média de 0,23 gols/jogo. Dentinho e Guerrero completam o top-5 com 55 e 54 gols, respectivamente. O paulista e o peruano somam médias de 0,29 e 0,42 gols/jogo, nesta ordem.

“Muito feliz. Estava desde 2022 sem marcar um hat-trick, que eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingindo marcas com essa idade é uma coisa que pra mim é Deus me honrando demais, Deus me usando. E estou muito feliz, agradecer à torcida, agradecer a entrega do time hoje. A gente merece mais e essa vitória vai ser muito importante para o nosso campeonato”, celebrou Yuri Alberto em entrevista ao “Premiere”.

Artilheiro da Neo Química Arena

Yuri Alberto, inclusive, empatou com o próprio Romero na lista de maiores artilheiros da Neo Química Arena, estádio do Corinthians desde 2014. Ambos têm 43 bolas nas redes no local. Roger Guedes (31), Jô (30) e Jadson (24) completam o top-5.

