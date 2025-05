Chelsea vence o já campeão Liverpool e se aproxima de vaga na Champions

Momento do gol marcado por Enzo Fernandez na vitória do Chelsea sobre o Liverpool - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

No clássico entre dois dos principais times do futebol inglês, o Chelsea venceu o Liverpool por 3 a 1, neste domingo (4), em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. Enzo Fernández, Quansah (contra) e Cole Palmer, de pênalti, marcaram os gols da vitória dos Blues no Stamford Bridge, em Londres. Pelo lado dos campeões antecipados, Van Dijk descontou.

Dessa maneira, o Chelsea chegou à terceira vitória consecutiva na Premier League e está cada vez mais próximo de confirmar a vaga na próxima edição da Champions. Com o triunfo em casa, os Blues chegaram a 63 pontos e se firmaram na 5ª posição. Além disso, os Blues têm somente um ponto a menos que o City, 3º colocado, e perdem nos critérios de desempate para o Newcastle, em 4º.

Agora, o Chelsea torce por um tropeço do Nottingham Forest, que está na 6ª posição, com 60 pontos. O time, que faz uma temporada surpreendente na Premier League, visita o Crystal Palace nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Liverpool está na ‘ressaca’ do título conquistado antecipadamente. Os Reds somente cumprem tabela nas últimas rodadas, mas também tentam se despedir da temporada deixando boas impressões.

O jogo

O Chelsea abriu o placar logo aos dois minutos. Palmer recebeu a bola, tocou na direita para Pedro Neto, que cruzou rasteiro. Enzo Fernández apareceu na área e finalizou para marcar o primeiro gol. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado. O Liverpool teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras. Aos 42 minutos, o Chelsea chegou a marcar de novo. Jackson recebeu na área e tocou para Madueke, que driblou Alisson e mandou para o gol. No entanto, o lance foi anulado por impedimento no início da jogada.

Na volta do intervalo, o Chelsea repetiu a dose e encaminhou a vitória no Stamford Bridge. Logo aos 10 minutos, Palmer carregou a bola pelo lado direito do ataque e cruzou rasteira. Van Dijk tentou cortar, mas a bola bateu em Quansah e foi parar contra a própria rede. O Liverpool buscou diminuir o prejuízo e evoluiu após algumas alterações. No entanto, foram os donos da casa que voltaram a levar. Palmer, em chute cruzado, parou na trave e quase ampliou. A resposta dos Reds demorou, mas Van Dijk, de cabeça, diminuiu o placar em jogada de escanteio aos 39 minutos. Contudo, no último lance do jogo, Cole Palmer converteu cobrança de pênalti e confirmou a vitória por 3 a 1.

Jogos da 35ª rodada da Premier League

Sexta-feira (2/5)

Manchester City 1×0 Wolverhampton

Sábado (3/5)

Aston Villa 1×0 Fulham

Leicester 2×0 Southampton

Everton 2×2 Ipswich Town

Arsenal 1×2 Bournemouth

Domingo (4/5)

Brighton 1×1 Newcastle

Brentford 4×3 Manchester United

West Ham 1×1 Tottenham

Chelsea 3×1 Liverpool

Segunda-feira (5/5)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 16h

*Horário de Brasília.

