Paquetá chora após receber amarelo na Inglaterra

Uma cena para lá de inusitada tomou conta da rodada deste final de semana da Premier League. Afinal, o volante/meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, recebeu um cartão amarelo no 1 a 1 contra o Tottenham e começou a chorar logo em seguida. As imagens circulam na Internet.

O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 1 a 1. O West Ham jogou em casa, mas saiu atrás no placar, com Wilson Odobert marcando para o Tottenham. Os Hammers deram números finais pouco depois, com Bowen aos 28 da etapa inicial.

Os dois times brigam apenas cumprem tabela na Premier League. O Tottenham é o 16º, com 38 pontos. O West Ham aparece logo abaixo, em 17º, com 37 pontos. A três jogos do fim, os rebaixados já estão definidos: Ipswich Town, Leicester e Southampton.

Vale lembrar que Lucas Paquetá atravessa um processo que apura uma possível participação do jogador em caso de manipulação nos jogos. O brasileiro é acusado de receber cartões amarelos propositalmente, a fim de beneficiar pessoas próximas a ele. O atleta do West Ham nega as acusações, será julgado em breve (ainda não tem data) e pode até ser banido do futebol profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.