Leverkusen empata no fim, mas Bayern é campeão alemão

O Leverkusen reagiu e conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 para o Freiburg, neste domingo (04/05), no Europa-Park Stadion. Eggestein e Hincapié, contra, asseguraram o triunfo para os donos da casa. Wirtz e Jonathan Tah marcaram para os visitantes. Na maior parte do jogo, o Leverkusen demonstrou pouca inspiração, dificuldade em marca e desatenção. Mesmo assim, demonstrou poder de reação, porém não foi suficiente para manter vivo a chance de assegurar o bicampeonato alemão. Afinal, o resultado confirma o título do Bayern de Munique, com duas rodadas de antecedência.

Isso porque, o empate na 32ª rodada da Bundesliga faz o Leverkusen chegar ao 68 pontos. Com isso, a equipe não consegue mais alcançar a mesma pontuação do líder Bayern de Munique, Já, os donos da casa chegaram aos 52 pontos, se encontram na quarta colocação e mantém vivo o sonho de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

Leverkusen desatento é punido pelo Freiburg

Primeiro tempo sem muita inspiração. O Bayer Leverkusen até dominou as ações nos primeiros 15 minutos, principalmente com maior posse de bola, porém sem eficiência. Os donos da casa se mostram mais interessados no jogo. Assim. o Freiburg cresceu no jogo e levou perigo com os erros de saída de bola dos visitantes.

Depois de falha do zagueiro Hincapié, Adamu roubou a bola, arrancou e serviu o meio-campista Osterhage, que tentou abrir o placar. Contudo, o goleiro Kovár fez intervenção essencial e impediu o gol. O esforço dos donos da casa foi recompensado já nos minutos finais. Depois de lançamento longo da defesa para o ataque, a bola sobrou para Eggestein, que arriscou de longe. O camisa 8 acertou um chute de extrema felicidade, sem chances de defesa.

Leverkusen arranca empate

Os donos da casa mantiveram o ímpeto e logo no início da segunda etapa ampliaram o placar. O Leverkusen manteve uma postura passiva, com extrema dificuldade na marcação e mais uma vez com pouca concentração. Após novo lançamento direto ao ataque, Doan recebeu passe, encontrou Mazambi na área, que escorou para o meio. O zagueiro Hincapié tentou evitar o gol, mas marcou contra. Aos 37 minutos, Wirtz chamou a responsabilidade e em jogada individual, finalizou de fora área e reduziu a desvantagem. Após uma primeira tentativa de ataque que não deu certo, o Leverkusen não desistiu, Palacios recuperou a bola ainda no setor ofensivo. A bola chegou no lado esquerdo com Tella, que cruzou na área para Jonathan Tah marcar de cabeça e empatar o jogo.

Jogos da 32ªrodadado Campeonato Alemão

Sexta-feira (2/5)

Heindenhem 0x0 Bochum

Sábado (3/5)

Borussia M’Gladbach 4×4 Hoffenheim

St.Pauli 0x1 Stuttgart

RB Leipzig 3×3 Bayern

Borussia Dortmund x 4×0 Wolfsburg

Domingo (4/5)

Augsburg 1×3 Holstein Kiel

Freiburg 2×1 Leverkusen

Mainz x Eintracht -14h30

