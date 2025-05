Roma alcança um turno invicta e entra no G4 do Italiano

A Roma venceu a Fiorentina por 1 a 0 neste domingo (4), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante ucraniano aproveitou assistência de cabeça de Shomurodov para marcar, também de cabeça, o gol do jogo no último ato do primeiro tempo.

Com o resultado, a Roma alcançou 19 jogos de invencibilidade na competição, o equivalente a um turno. Dessa forma, a última derrota foi em dezembro, 1 a 0 para o Como. Vale lembrar que os jogos do turno e do returno não são espelhados na Itália. Desde então, o time comandado por Claudio Ranieri soma 14 vitórias e cinco empates na Série A.

Ranieri, inclusive, assumiu o time na metade da temporada, tirou de perto da zona de rebaixamento e o coloca momentaneamente no G4 do Italiano. Vale lembrar ainda que o treinador é torcedor assumido da Roma e deixou a aposentadoria para aceitar o desafio de reconduzir o time da capital a dias melhores. A Roma soma 63 pontos, atrás de Napoli (77), Inter (74) e Atalanta (68), que já jogaram na rodada.

No entanto, o time cairá para a quinta posição mais tarde, afinal, Bologna e Juventus se enfrentam mais tarde. Quem vencer, passa a Loba. Em caso de empate, a Juventus passará no saldo de gols. A Lazio também soma 63 pontos. A Fiorentina, por sua vez, está em oitavo, com 59.

A Roma entra em campo agora só no próximo dia 12, quando visita a Atalanta às 15h45. A Fiorentina, por sua vez, recebe o Betis, mas pela ida da semifinal da Liga Conferência, na quinta-feira (8). Contudo, recebe o Venezia, também na segunda-feira dia 12 pelo Italiano.

