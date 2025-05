Todos os vencedores do Campeonato Alemão

Com o empate entre Freiburg e Leverkusen, neste domingo (4/5), o Bayern de Munique sagrou-se mesmo sem jogar, o campeão alemão da temporada de 2024/25. Isso ocorreu em razão dos Bávaros, ao vencerem o RB Leipzig por 3 a 2 neste sábado, chegou aos 76 pontos. Como o Leverkusen alcançou, com o 2 a 2 com o Freiburg, foi aos 68 pontos. Mas, como restam apenas maisduas rodadas e seis pontos em jogo, o 34º caneco do Bayern está garantido.

Veja abaixo a lista de todos os campeão do Campeonato Alemão. Mas, antes, uma explicação O torneio tem suas particularidades. Até 1963, era chamado de Campeonato Nacional. No entanto, a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser o campeonato da Alemanha Ocidental, sem a participação de times da recém-criada Alemanha Oriental.

A partir de 1963, tornou-se uma liga gerida pelos clubes, passando a se chamar Bundesliga, e ganhou grande impulso. Após o fim da Alemanha Oriental, a Bundesliga voltou a contar com times sediados em cidades do antigo território da Alemanha Oriental.

Bayern (34 títulos)

1932, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25

Nürnberg (9)

1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961 e 1967/68

Borussia Dortmund (8)

1956, 1957, 1963, 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2010/11 e 2011/12

Schalke 04 (7)

1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 e 1958

Hamburgo (6)

1923, 1928, 1960, 1978/79, 1981/82 e 1982/83

Stuttgart (5)

1950, 1952, 1983/84, 1991/92 e 2006/07

Borussia M’Gladbach (5)

1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76 e 1976/77

Werder Bremen (4)

1964/65, 1987/88, 1992/93 e 2003/04

Kaiserslautern (4)

1951, 1953, 1990/91 e 1997/98

Colônia (3)

1962, 1963/64 e 1977/78

Lokomotive Leipzig(3)

1903, 1906 e 1913

Greuther Fürth

1914, 1926 e 1929

Hertha BSC (2)

1930 e 1931

Viktoria Berlin (2)

1908 e 1911

Dresdner SC (2)

1943 e 1944

Hannover (2)

1938, 1954

Um título

Leverkusen (2023/24), Wolfsburg (2008/09), Eintracht Braunschweig (1966/67)

Munique 1960 (1965/66)

Pré-Bundesliga

Blau-Weiss Berlin (1905)

Freiburg (1907)

Karlsruher SC (1909)

Karlsuher (1910),

Holstein Kiel (1912)

Fortuna Dusseldorf (1933)

Rapid Vienna (1941)

Mannheim (1949)

Essen (1955)

Eintracht Frankfurt (1959)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.