Brasileiro retorna à Premier League em vitória diante do Manchester United

O centroavante Igor Thiago voltou aos gramados de uma das principais ligas de futebol do mundo: a Premier League. Recuperado da lesão sofrida no final do ano passado, o brasileiro, que teve passagem pelo Cruzeiro, entrou em campo na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester United, neste domingo (4), no Gtech Community Stadium, em Brentford, na Inglaterra.

“Estou feliz demais em voltar e, ainda mais, em uma vitória, é algo especial. Foram meses muito difíceis durante a recuperação, mas nunca deixei de acreditar. Estamos na reta final da Premier League e cada ponto vale muito. Vou entregar tudo de mim. Mas, o importante é ajudar o Brentford a terminar a temporada da melhor forma possível”, afirmou o atacante de 23 anos.

Com passagens por Cruzeiro, no Brasil, e Ludogorets e Club Brugge, na Europa, Igor Thiago chegou ao Brentford em julho de 2024, por 30 milhões de libras (R$ 212 milhões à época), de acordo com informações da imprensa inglesa. Além disso, ele foi contratado como o primeiro brasileiro da história do Brentford e a contratação mais cara do clube em 135 anos.

No Brasil, Igor Thiago fez 64 jogos pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Dessa maneira, acertou sua transferência para o Ludogorets, da Bulgária, onde teve a primeira experiência na Europa. Foi lá que conquistou os títulos da Liga Búlgara, da Taça da Bulgária e da Supertaça da Bulgária. Além disso, em 2023, transferiu-se para a Bélgica para jogar pelo Club Brugge. Lá, anotou 29 gols e seis assistências em 55 jogos, além de conquistar a Liga Belga.

Ao chegar na Inglaterra, Igor Thiago desfalcou o clube devido a duas lesões, mas agora está de volta nesta reta final de temporada. Dessa forma, o time ocupa a nona colocação com 52 pontos e ainda sonha com uma vaga em competições europeias.

Jogos da 35ª rodada da Premier League

Sexta-feira (2/5)

Manchester City 1×0 Wolverhampton

Sábado (3/5)

Aston Villa 1×0 Fulham

Leicester 2×0 Southampton

Everton 2×2 Ipswich Town

Arsenal 1×2 Bournemouth

Domingo (4/5)

Brighton 1×1 Newcastle

Brentford 4×3 Manchester United

West Ham 1×1 Tottenham

Chelsea 3×1 Liverpool

Segunda-feira (5/5)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 16h

*Horário de Brasília.

