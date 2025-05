Fluminense contesta anulação de pênalti sobre ??rias em vitória sobre o Sport

O Fluminense expôs a sua indignação contra a Comissão de Arbitragem da CBF por considerar que houve novos erros. Dessa vez, o clube entende que houve equívoco do juiz Rafael Rodrigo Klein depois de anular pênalti sobre Jhon Arias. O Tricolor também contesta que um jogador do Sport não foi expulso. No caso, depois de forte falta em Serna.

Os cariocas venceram o Rubro-Negro pernambucano por 2 a 1, de virada, já nos acréscimos. Mesmo com o resultado positivo, o Fluminense optou por evidenciar a sua insatisfação pela atuação da arbitragem. Principalmente pela reincidência em não marcar pênaltis considerados claros pelo clube nas últimas três partidas do Campeonato Brasileiro.

Rafael Rodrigo Klein assinalou pênalti sobre o atacante colombiano aos 26 minutos do segundo tempo. Tal situação ocorreu depois de jogador do Sport puxar Árias na camisa e no calção. Entretanto, o VAR interveio no lance e após checar, o árbitro entendeu que o ideal era anular a penalidade. Assim, o Tricolor emitiu uma nota em que faz questionamentos à Comissão de Arbitragem da CBF, pois alega que há ausência de critérios nas decisões.

Com isso, também pediu esclarecimentos à entidade máxima do futebol brasileiro. Até porque, o entendimento do Fluminense é que o colombiano também sofreu pênaltis na derrota para o Botafogo no clássico e o empate com o Vitória. Por outro lado, o comitê de ex-árbitros que analisa o desempenho dos profissionais em atividade discorda.

Áudio do VAR em análise de pênalti para o Fluminense

Ainda no último domingo (04), a CBF disponibilizou o áudio em que o juíz principal, Rafael Rodrigo Klein, dialoga com o responsável pelo árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. O profissional que estava no campo argumenta que marcou o pênalti, pois segundo o seu entendimento Árias teria sofrido um toque no pé e não exatamente por um puxão na camisa.

“Pra mim é um calço no Arias. Calço do (número) 6. Arias passa e o 6 deixa o pé”, disse.

Em seguida, Daniel Nobre Bins alerta: “Não tem esse contato, não existe”.

A respeito de um suposto puxão em Arias, o árbitro de vídeo recomenda revisão: “Não existe o calço, mas tem um puxão do calção”. Klein questiona: “Vocês entendem que teve impacto?” e a resposta é:

“Pra mim não tem impacto. Para mim, não (foi) pênalti”.

Depois de analisar o lance no monitor, o juiz de campo concorda: “Não, a bola já estava praticamente com o goleiro. Estava mais para o goleiro que para o atacante. Vou voltar com bola ao chão pro goleiro”.

A respeito de uma possível punição com o cartão vermelho por falta em Arias, os dois árbitros concordaram que houve uma ação temerária. No entanto, sem impacto. O VAR ainda acrescenta:” Não vejo intensidade alta e ponto de contato é na canela”.

Veja a nota completa do Tricolor

O que falta acontecer para ser marcado pênalti a favor do Fluminense?

Apesar da vitória tricolor ontem, mais uma vez ficou evidente a falta de critério da arbitragem brasileira em lances cruciais da partida. Das duas, uma: ou não há critérios ou não há clareza sobre eles. E nesse limbo perdem os clubes e a própria competição.

A manifestação do Fluminense ocorre no dia seguinte ao jogo, após todos os lances terem sido analisados com cautela e sobriedade pela Diretoria e Comissão Técnica. Qualquer manifestação exacerbada logo após a partida, sem uma análise criteriosa, apenas causaria tumulto e colocaria o clube em risco de punições desportivas, sejam disciplinares ou pecuniárias.

É compreensível e justa a revolta do nosso torcedor, que é a mesma da Diretoria, e já externada à CBF nas reuniões semanais que acontecem na entidade.

Em todas as oportunidades, o Fluminense FC defendeu e continuará defendendo seu ponto de vista. Assim é feito no local mais adequado para o tema, que é a reunião semanal na CBF, toda segunda-feira, objetivando discutir os lances polêmicos da rodada com a Comissão de Arbitragem e ter conhecimento do parecer da Comissão Internacional que foi criada para esta finalidade. Da mesma forma, o clube se manifesta publicamente nas entrevistas concedidas pelo treinador após a partida, ou nas redes sociais.

Feito esse esclarecimento, e falando especificamente sobre os lances, o Fluminense FC foi prejudicado no jogo de ontem, na marcação e revogação do pênalti sofrido por Jhon Árias.

A crítica central reside na insegurança quanto aos critérios aplicados pela arbitragem nas diferentes partidas do campeonato. Absolutamente toda semana alguns clubes se sentem prejudicados.

São muitos os lances com critérios distintos e isso é o que gera a dúvida e a revolta na cabeça do torcedor, não só do Fluminense, mas de todos os clubes que são prejudicados pela falta de critério adotado.

Não há qualquer dúvida sobre a idoneidade dos árbitros, mas pairam todas as dúvidas possíveis sobre os critérios adotados rodada a rodada.

E agora, para o Fluminense FC, parece que o “impacto” da falta precisa ser uma agressão física para que seja marcada a penalidade, enquanto em outros pênaltis marcados no campeonato, um leve toque gera a penalidade. Por qual razão existe essa diferença?

Há uma nítida tendência, por parte da arbitragem, de não marcar faltas dentro da área em Jhon Árias, além da falta de rigor nas diversas faltas desleais que são sofridas durante as partidas, impedindo a progressão ao ataque.

Ontem isso foi visível em relação aos cartões aplicados nas faltas sobre Serna e sobre o próprio Árias. Foram duas jogadas violentas e por trás, que deveriam ter sido punidas com rigor, seja porque interromperam lances que poderiam terminar em gol, seja porque a violência das jogadas poderia ter acarretado graves lesões a ambos os jogadores.

O Fluminense FC solicita à Comissão de Arbitragem da CBF que se manifeste, de forma pública, em relação aos critérios adotados em tais lances. Não basta o áudio do VAR; é preciso que os critérios fiquem claros a todos e que haja punição rígida àqueles que não seguirem a regra.

Nas diversas reuniões semanais que participa, o Fluminense já sugeriu que, após as partidas, mesmo que no dia seguinte, a Comissão de Arbitragem ou os próprios árbitros expliquem de forma técnica (na TV exclusiva da CBF, por exemplo) os critérios adotados. Isso seria salutar para o futebol brasileiro.

À nossa torcida, agradecemos pelo apoio na partida de ontem, que foi fundamental para conseguirmos mais uma vitória na competição.

