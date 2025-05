Everaldo, do Fluminense, cita desafio de substituir Cano: ‘Sei da responsabilidade’

Autor de um dos gols na vitória do Fluminense por 2 a 1, Everaldo estufou a rede do Sport nos acréscimos pelo Brasileirão. Essa foi a primeira partida em que o centroavante substituiu Cano, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Depois de um primeiro tempo apagado, o jogador deu a volta por cima com o tento, de cabeça, que garantiu os três pontos, no Maracanã.

“Eu estou aqui para ajudar, eu sei da responsabilidade que é substituí-lo (o Cano), porque ele é um ídolo da torcida. Mas eu estou aqui para ajudar, seja começando o jogo, entrando no jogo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com ele, uma lesão. Mas não só por isso, eu sei que o Campeonato Brasileiro, e não só o Campeonato Brasileiro, a temporada no Brasil é longa, porque são vários campeonatos. Eu sabia que a oportunidade ia aparecer, não por conta da lesão, mas sim por conta do desgaste físico. Às vezes por cartão amarelo; enfim, nesse caso foi por causa de uma lesão, infelizmente. Espero que ele se recupere rápido e que volte a nos ajudar, porque a temporada é longa, como eu falei, e são vários jogos importantes”, disse.

“Pode-se dizer que sim (sobre ser um dos maiores desafios da carreira ao substituir o Cano). Mas que eu tenho que levar com naturalidade. Eu sei que com trabalho e com entrega as coisas vão aparecer. Eu me entreguei e me doei em todo tempo, e fui premiado com o gol, consequentemente com a vitória do time. Hoje é um dia de festejar, mas amanhã já tenho que pensar no próximo jogo”, acrescentou o atleta, que soma quatro gols em 18 jogos pelo Flu. Tento para ganhar confiança

Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho analisou a característica de Eve e a importância do gol para adquirir ainda mais confiança para a sequência da temporada. Em seu discurso, não faltou a brincadeira sobre o DVD, que o treinador costuma fazer ao citar o possível objeto com os lances de sua carreira.

“O Everaldo tem nos ajudado, característica diferente do Cano. É importante ter um jogador como ele, que sustenta, que protege. Jogador de área, que cabeceia. Os dois são importantes. Infelizmente, perdemos o Cano por um tempo. Temos o Everaldo. Importante que se entregou e fez o gol. Jogada que treinamos ontem. Bom para ele para ter confiança maior do torcedor… Falei para ele outro dia: “Quando você ouvir falar do meu DVD, sai de perto, nem olha para ele”. O Everaldo é um jogador importante dentro das características dele. Lutou o tempo todo. Fez o gol da vitória e isso vai dar fazê-lo ganhar mais confiança da torcida, porque a nossa ele já tem”, ressaltou o comandante.

Por fim, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o GV San José, na Bolívia, pela Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, a equipe atua no domingo que vem (11), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.