Ex-Flamengo, Mateusão conquista o título do Campeonato Emiradense

Com apenas uma derrota e três rodadas de antecedência, o Shabab Al Ahli, time do atacante Mateusão, venceu pela nona vez o título do Campeonato Emiradense. Depois da derrota deste domingo (04/05) do vice-líder Al Sharjah, o clube do brasileiro já pôde celebrar a conquista. Desde 2023 no Shabab, ele levantou as duas últimas Supertaças dos Emirados Árabes. Na melhor temporada vestindo a camisa da equipe emiradense, Mateusão chegou à marca de 13 gols em 35 jogos.

Sob o comando do técnico português Paulo Sousa, também ex-Flamengo, o camisa 19 é uma das peças centrais do setor ofensivo da equipe de Dubai, que tem o melhor ataque e saldo de gols da liga.

“Estou muito feliz por mais essa conquista com a camisa do Shabab. É uma trajetória de muito sucesso desde que cheguei, e erguer mais esse troféu é motivo de orgulho e satisfação. Construímos uma boa vantagem com uma campanha sólida e um bom futebol durante todo o campeonato, e isso nos fez campeões antecipadamente. Todo o grupo está de parabéns, comissão técnica, funcionários e torcida. É uma vitória de todos. Vamos seguir trabalhando para continuar marcando nossa história no clube. Temos mais uma final pela frente e queremos mais”, celebra Mateusão.

O campeão entra em campo na próxima sexta-feira (09/05), desta vez pela final da Copa do Presidente. O duelo contra o Al Sharjah acontecerá no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, às 12h30 (horário de Brasília).

