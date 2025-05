Vitor Roque desencanta e Palmeiras bate o Vasco no Mané Garrincha

No duelo entre o trabalho mais longevo do futebol brasileiro e um que sequer começou, levou a melhor quem está há quase cinco anos no comando. O Palmeiras venceu o Vasco por 1 x 0, neste domingo (4/5), no Mané Garrincha, em Brasília, e assumiu a liderança momentânea do Brasileirão 2025 em partida especial para Abel Ferreira. O primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Verdão deu ao português a 85ª vitória como técnico do alviverde na Série A, superando Felipão como o treinador mais vitorioso do clube na competição.

Os mais de 30 mil presentes nas arquibancadas acompanharam um confronto morno na capital federal. O Palmeiras foi com força total, enquanto o Vasco optou por poupar Philippe Coutinho e Vegetti. Superior na maior parte do duelo, os paulistas aproveitaram um erro de Hugo Moura na saída de bola para balançar as redes com Vitor Roque e somar mais três pontos.

Comandado pelo interino Felipe Loureiro, ocupando a função do demitido Fábio Carille, o Gigante da Colina pouco conseguiu criar e segue a seis partidas sem vencer. Do outro lado, o Verdão aumentou a sequência invicta como visitante. São 18 jogos de invencibilidade longe de casa, desde novembro de 2024. De quebra, são 13 partidas invicto contra o cruzmaltino.

Com o resultado, o Palmeiras pulou para a liderança do campeonato, com 16 pontos, e precisa secar o Flamengo para manter a dianteira. Na metade de baixo da tabela, o Vasco estacionou nos 7 pontos e caiu para 13º. O cruzmaltino ainda pode ser ultrapassado por Juventude, Mirassol e Atlético-MG, que ainda jogam na rodada.

O jogo

O Vasco começou a partida sem três das principais forças: Coutinho, Vegetti e São Januário. Quem chamou a responsabilidade, então, foi o angolano Loide Augusto, principal arma da equipe no primeiro tempo buscando jogadas em velocidade. No entanto, o jogador se contundiu e foi substituído chorando antes mesmo do intervalo. Ainda assim, apesar do domínio maior do Palmeiras na etapa inicial, a melhor chance foi do cruzmaltino, quando o zagueiro João Victor tentou aproveitar uma falha de Weverton e mandou por cobertura, mas Giay tirou quase em cima da linha para evitar o gol.

O zero só saiu do placar aos 15 minutos do segundo tempo e justo de quem mais precisava. Contratado a peso de ouro, Vitor Roque completou a assistência de Estevão após um vacilo de Hugo Moura na saída de bola e marcou o primeiro dele com a camisa do Verdão. O gol, inclusive, foi o primeiro de um brasileiro pelo Palmeiras na atual edição do Brasileirão. Os outros sete foram todos de estrangeiros.

Mesmo na frente por 1 x 0, o alviverde manteve o domínio das ações em busca de ampliar a vantagem. A chance mais clara foi de Flaco López, que saiu cara a cara com Léo Jardim, mas mandou para fora. Enquanto isso, o Vasco tentou criar chances para empatar, mas não conseguiu apresentar dificuldade para o goleiro Weverton.



Ficha técnica

Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro Série A - sétima rodada

VASCO DA GAMA – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Alex Teixeira) e Tchê Tchê (Adson); Nuno Moreira (Paulinho), Loide Augusto (Garré) e Rayan. Técnico: Felipe Loureiro.

PALMEIRAS – Weverton; Bruno Fuchs, Giay, Piquerez e Gustavo Gómez; Richard Rios (Anibal Moreno), Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Paulinho) e Emiliano Martinez; Vitor Roque (López) e Estevão (Evangelista). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Vitor Roque, aos 15 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Luiz Gustavo, Paulo Henrique (Vasco)

Data e hora: domingo, 4 de maio de 2025, às 16h

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Público: 30.318 presentes

Renda: R$ 2.974.477,00