Grêmio vence o Santos e deixa o Z4 do Brasileiro

Gremistas celebram o gol do Grêmio vence o Santos e deixa o Z4 do Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

O Grêmio. em casa, contou com gol de Cristian Olivera, no fim, e venceu o Santos por 1 a 0 na Arena neste domingo (4/5) pela sétima rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Mano Menezes, enfim, conheceu a primeira vitória no retorno ao Tricolor. Até então, vale lembrar, eram dois empates e uma derrota.

Com o resultado, o Tricolor voltou a vencer após seis jogos (somando os torneios que disputa) e deixou a zona de rebaixamento. Pula para o 12º lugar, com oito pontos. Já o Santos, ainda com apenas um vitória no torneio, segue em penúltimo, com quatro pontos. O último é o Sport, que já jogou na rodada, com dois pontos.

Confira a classificação detalhada do Brasileirão

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (7), quando visita o Atlético Grau (PER), às 21h30, de Brasília, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, o time de Mano Menezes recebe o Red Bull Bragantino no sábado (10/5), às 18h30 (de Brasília). O Santos, que não disputa competições internacionais, terá pela frente o Ceará na outra segunda-feira (12/5), às 16h (de Brasília).

Jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo

Em má fase na temporada, o Santos foi a campo com seis jogadores diferentes em relação ao time que entrou em campo no empate em 1 a 1 com o CRB. Experientes, os atacante Tiquinho Soares e Guilherme, o zagueiro Gil, o volante Pituca estavam na lista dos barrados por César Sampaio.

Apesar das mudanças, o Santos não começou bem na partida. Assim, o Grêmio teve primeiro grandes oportunidades. Logo aos 3 minutos, Luan Peres fez falta dura em Dodi. Para muitos, era lance para cartão vermelho. Aos 17, Cristian Oliveira arriscou da entrada da área, mas para fora. No minuto seguinte, Cristaldo desperdiçou grande oportunidade. No entanto, o Peixe respondeu no lance seguinte. A defesa tricolor errou na saída de bola, e Deivid Washington mandou por cima da trave.

Aos 36, Soteldo fez grande jogada individual e serviu para João Schmidt chutar da entrada da área e tirar tinta da trave. O venezuelano, inclusive, apareceu novamente. Agora, porém, finalizando. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio teve chance com Braithwaite.

Grêmio marca e vence o Santos

O Grêmio voltou do intervalo com Alyson no lugar de Edenilson, que saiu com um desconforto muscular. O Tricolor, inclusive, quase marcou com poucos segundos de segundo tempo, afinal, Cristaldo cruzou, Braithwaite cabeceou, e Gabriel Brazão defendeu. O Santos respondeu com boas finalizações de Deivid Washington e Rollheiser. O Grêmio apertou no fim, viu Marlon cobrar falta na barreira, e Cristian Olivera marcar aos 31. O gol nasceu após Alysson ir à linha de fundo, a zaga alvinegra se atrapalhar, e a bola sobrar para o uruguaio fazer o gol do jogo.

GRÊMIO 1X0 SANTOS

Série A do Brasileiro – 7ª rodada

Data: 4/5/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 27.085

Renda:R$ 1.652.894,00

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar (Camilo, 24’2ºT) , Dodi, Edenilson (Alysson /Intervalo) e Cristaldo (Monsalve, 15’2ºT); Cristian Olivera (Arezo, 43’2ºT) e Braithwaite (Viery, 43’2ºT) Técnico: Mano Menezes

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão (JP Chermont, 37’2ºT) , Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson, 28’2ºT); João Schmidt (Mateus Xavier, 37’2ºT) Rincón, Thaciano e Rollheiser (Gabriel Bontempo, 15’2ºT); Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho, 28’2ºT) Técnico: Cleber Xavier

Gol: Cristian Olivera, aos 31’2ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)

Cartões Amarelos: Braithwaite, Edenilson*, Kannemann*, Marlon e Igor Serrote (GRE); Luisão, Luan Peres e Rincón (SAN)

*Amarelo do banco

