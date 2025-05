Vitor Roque desencanta, Palmeiras vence o Vasco e mantém tabu de quase 10 anos

Vitor Roque aproveitou a falha do Vasco para desencantar com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Em um jogo equilibrado no Mané Garrincha, o Palmeiras se aproveitou de um erro defensivo do Vasco para vencer por 1 a 0 e assumir, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão. Vitor Roque levou a torcida à loucura ao marcar seu primeiro gol pelo time paulista. Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira estão na ponta com 16 pontos, porém o Flamengo, que soma 14, tem um jogo a menos, enquanto a equipe da Colina estacionou nos 7, em 12º.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino mede forças com o Vitória, às 18h30, no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Barradão. Antes disso, a equipe carioca visita o Puerto Cabello, na Venezuela, quarta-feira (6), às 19h, no Estádio Misael Delgado.

O Alviverde, por sua vez, terá pela frente o clássico com o São Paulo no dia 11, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Pela Libertadores, o time paulista enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30, da quarta-feira (7), no La Nueva Olla.

Chances iniciais no Mané Garrincha

A primeira chance da partida foi do lado cruz-maltino. Afinal, Nuno Moreira, destaque da equipe carioca nos últimos jogos, cobrou escanteio, na medida. Lucas Freitas se projetou para o cabeceio, mas Bruno Fuchs salvou o Palmeiras. Na sequência, o time paulista foi para cima, e Piquerez deu um bom passe para Estêvão. O atacante invadiu a área e obrigou Léo Jardim a fazer uma defesa.

Colocar o pé na forma

Em outra chegada dos comandados do técnico Abel Ferreira, Vitor Roque tentou o cruzamento, entretanto a defesa vascaína afastou o perigo. No rebote, Richard Ríos chutou com perigo. Do outro lado, Loide Augusto teve a chance de finalizar, mas chutou fraco, enquanto Rayan também pecou na hora da conclusão, em outro momento.

Salvou de bicicleta

Ainda no primeiro tempo, Estêvão bateu escanteio para Felipe Anderson quase na entrada da área. Assim, o camisa 7 cabeceou para pequena área e encontrou Bruno Fuchs completamente livre. O zagueiro desviou a bola na pequena área, mas sem qualquer direção. Nos minutos finais da etapa inicial, Nuno Moreira cobrou falta na área, e Weverton saiu errado. João Victor aproveitou para bater por cobertura, mas Giay salvou de bicicleta.

Paredão cruz-maltino

Na volta do intervalo, o Palmeiras foi para cima e assustou. Emi Martínez finalizou de fora da área, mas parou em Léo Jardim, que fez uma linda defesa. Nesse momento da partida, o Vasco competia de forma organizada e equilibrava bem as ações, com espaços pelo lado pouco aproveitados.

Artilheiro desencanta

Em um jogo tão equilibrado, qualquer erro é fatal. Nesse sentido, Hugo Moura errou a saída de bola na pequena área e deu a oportunidade de Estêvão construir uma jogada. O jovem avançou e só teve o trabalho de rolar para Vitor Roque marcar seu primeiro gol com a camisa 9 do Palmeiras.

Mandou para fora

Na reta final da partida, Paulinho puxou o contra-ataque e encontrou Flaco López livre para entrar na área, cara a cara com o Léo Jardim e finalizar para fora. Mesmo com a vantagem no placar, o Alviverde ficou em cima na busca pelo segundo gol, sem dar espaço para qualquer reação do adversário e garantiu os três pontos. Por fim, o Palmeiras manteve o tabu de quase dez anos sem perder para o Vasco, algo que não acontece desde novembro de 2015.

VASCO 0 x 1 PALMEIRAS

Brasileirão – 7ª rodada

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: domingo, 04/05/2025, às 16h (de Brasília)

Gols: Vitor Roque 15’/2ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo 41’/2ºT) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Alex Teixeira 37’/2ºT), Tchê Tchê (Paulinho 21’/2ºT) e Nuno Moreira (Adson 21’/2ºT); Loide Augusto (Garré 41’/2ºT) e Rayan. Técnico: Felipe Loureiro (interino).

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno 35’/2ºT) e Felipe Anderson (Allan 14’/2ºT); Estêvão (Lucas Evangelista 35’/2ºT), Facundo Torres (Paulinho 14’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López 29’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Luiz Gustavo e Paulo Henrique (VAS);

Cartões Vermelhos: –

