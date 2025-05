Rincón, sobre má fase do Santos: ‘Temos que ser homens’

Após mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro (agora 1 a 0 para o Grêmio), o volante Rincón desabafou sobre o mau momento da equipe. O Alvinegro, vale lembrar, segue em penúltimo, com quatro pontos em sete jogos. O venezuelano pediu que os jogadores do Peixe ergam a cabeça e não desanimem.

“É um momento difícil para nós, mas temos que levantar a cabeça. Sabemos que temos muito jogo pela frente e que o Santos precisa sair dessa situação logo. Temos que ser homens, levantar a cabeça e treinar toda a semana para melhorar”, comentou Rincón.

O volante, inclusive, comentou ainda sobre os erros do Santos na derrota para o Grêmio. Rincón afirmou que o Peixe foi melhor em campo, mas que pecou demais nas finalizações. Assim, afirmou que o Alvinegro não mereceu perder na Arena.

“Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Fomos melhores, mas não conseguimos o gol. No segundo tempo, foi mais equilibrado. Não merecíamos perder, mas futebol é bola na rede. Agora temos que vencer o Ceará (segunda-feira dia 12) para termos mais tranquilidade para trabalhar”, concluiu Rincón, em entrevista ao “Premiere”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook