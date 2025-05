Sporting vence nos acréscimos e vai para o clássico como ponteiro

O Sporting quase patinou no Campeonato Português e chegou a ver o Benfica ficar na liderança e perto do título ao fim de sua participação na rodada 32 desta edição da competição nacional. O time alviverde suou sangue e só derrotou o Gil Vicente por 2 a 1, de virada, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nos acréscimos. Os Leões quase se complicam para o clássico contra os Encarnados.

Com 78 pontos, o Sporting fica mais uma rodada na liderança, superando o Benfica, que tem a mesma pontuação, nos critérios de desempate. Faltam apenas duas jornadas para o fim da liga daquele país. O time visitante, por sua vez, tem 32 e fica em 14º lugar. Apesar do revés, está fora do perigo do rebaixamento.

O Gil saiu na frente, em pleno Alvalade. Correia, de pênalti, deixou todo mundo tenso no estádio. O empate do Sporting só veio aos 36, com Araújo. Quaresma, aos 48, enfim, deu o triunfo aos anfitriões.

No próximo sábado (10), no Estádio da Luz, Benfica e Sporting fazem praticamente a final desta edição do Campeonato Português. Em seguida, os Leões recebem o Vitória de Guimarães, no Alvalade. E os Encarnados encerram o Português, contra o Braga, na Pedreira do Minho.

