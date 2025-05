F1: Piastri vence GP de Miami e aumenta vantagem na liderança do mundial

Ultrapassagem espetacular de Piastri (d.) sobre Verstappen (e.) abriu caminho para a vitória do australiano no GP de Miami de Fórmula 1 - (crédito: AFP)

Mais líder do que nunca, Oscar Piastri deu show e venceu o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, neste domingo (4/5), no Autódromo Internacional de Miami. Largando em quarto, o australiano da McLaren foi soberano em uma corrida movimentada e garantiu a quarta vitória em seis etapas da temporada para aumentar a vantagem na liderança do mundial. O pódio foi completado pelo companheiro de equipe Lando Norris e George Russell, da Mercedes, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um problema no carro da Sauber e não conseguiu terminar a prova.

O australiano começou bem na largada e não demorou para deixar Norris e Antonelli para trás. Ele ficou na cola do então líder Max Verstappen e assumiu a liderança após manobra espetacular, forçando o holandês ao erro para assumir a posição. Depois, bastou administrar para conquistar o terceiro triunfo consecutivo, o quarto no ano. Piastri é o único piloto a vencer mais de uma prova na temporada 2025.

"Acabar terminando com a vitória foi impressionante. Foi um pouco disputado ali na curva 1, me ajudou um pouco essa situação. Depois, eu sabia que tinha um bom ritmo, o carro estava impressionante", disse Piastri.

A chuva ameaçou chegar, mas era apenas flerte. Ainda assim, não faltaram momentos de imprevisibilidade na corrida, especialmente pelas ativações do carro de segurança virtual. Uma delas envolveu Gabriel Bortoleto, representante do Brasil no grid. O brasileiro estava tendo um bom fim de semana, especialmente por ter avançado à segunda sessão na classificação de sábado (3/5), mas deu azar na corrida e precisou abandonar na volta 33 de 57 em razão de um problema no motor.

“Pelo que me comunicaram, acho que foi um problema na bomba de combustível. Não posso dar certeza, porque ainda não tive tempo de analisar. Não tinha mais potência e tive que parar na pista, estava tudo falhando. É uma pena. Acho que não dava para pontuar, porque o top-10 é bem sólido, mas dava para acabar ali em 13º, por ali”, disse à Band.

Apesar de largar na pole position, Vertappen terminou apenas em quarto. O restante da zona de pontuação ainda teve Alex Albon (5º), Kimi Antonelli (6º), Charles Leclerc (7º), Lewis Hamilton (8º), Carlos Sainz (9º) e Yuki Tsunoda. A dupla da Ferrari, inclusive, teve atritos durante a prova em razão das decisões da equipe para trocarem de posição. Hamilton chegou a dar alfinetadas no engenheiro, questionando se também era para deixar outros adversários o ultrapassarem.

No lado dos destaques negativos, Jack Doohan, da Alpine, segue em uma maré de azar na temporada de estreia na Fórmula 1. O australiano sofreu um toque de Liam Lawson na largada e acabou com um pneu furado. Sem conseguir voltar ao pit lane, o jovem de 22 anos precisou abandonar a prova antes mesmo de completar a primeira volta. Nos bastidores, a pressão aumenta com a possibilidade do argentino Franco Colapinto, reserva da equipe, assumir o lugar de titular ao lado de Pierre Gasly.

Com o fim das atividades em Miami, contando a prova de sprint, Piastri chegou a 131 pontos e ampliou a vantagem para Norris, que soma 115. Verstappen e Russell vem atrás, com 99 e 93, respectivamente. Entre os construtores, a McLaren disparou e está com 246 pontos, na frente de Mercedes (141) e Red Bull (105). A Fórmula 1 retorna em 18 de maio para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, que inicia a temporada europeia da categoria. A largada será às 10h.

Classificação final do GP de Miami:

1. Piastri (McLaren)

2. Norris (McLaren)

3. Russell (Mercedes)

4. Verstappen (Red Bull)

5. Albon (Williams)

6. Antonelli (Mercedes)

7. Leclerc (Ferrari)

8. Hamilton (Ferrari)

9. Sainz (Williams)

10. Tsunoda (Red Bull)

11. Hadjar (RB)

12. Ocon (Haas)

13. Gasly (Alpine)

14. Hulkenberg (Sauber)

15. Alonso (Aston Martin)

16. Stroll (Aston Martin)

17. Lawson (RB) – não completou

18. Bortoleto (Sauber) – não completou

19. Bearman (Haas) – não completou

20. Doohan (Alpine) – não completou