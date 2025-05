Felipe vê evolução no Vasco e fala sobre chances para a base

Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (4), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela sétima rodada do Brasileirão, o técnico interino Felipe Loureiro analisou a atuação do Vasco e destacou pontos positivos mesmo com o revés. O treinador explicou a ausência de Pablo Vegetti, comentou a utilização de jovens da base e reforçou seu compromisso com o clube.

“A maratona de jogos é muito grande e, nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Vegetti estava muito cansado. Vegetti é um forminha, quer jogar todo jogo, apesar de ter 35 anos (NR: ele tem 36). E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço, ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Na bola aérea, é o melhor do Brasil. É um jogador muito importante, mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato”, explicou.

Felipe, aliás, fez questão de lembrar sua história com o Vasco e ressaltou que está pronto para contribuir em qualquer função ao falar sobre uma possível efetivação.

“Fui nascido e criado no Vasco. Antes de hoje em dia fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico. Enfim, independente da função, vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. O importante é que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a ter grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que possamos ter grandes conquistas”, afirmou.

Interino projeta Sul-Americana

Mesmo com a derrota, Felipe mostrou satisfação com o desempenho vascaíno. Ele já pensa no duelo contra o Puerto Cabello (VEN), quarta-feira (7), pela Sul-Americana.

“Sem dúvida, acho que a gente fica com um gosto amargo, porque realmente o Vasco fez uma boa apresentação diante de uma equipe qualificada, que já tem um conjunto de jogadores há bastante tempo. Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão na saída de bola resultou no gol adversário. Mas até a gente sofrer o gol, o Vasco mostrou a sua qualidade, uma maneira de jogar totalmente diferente do que vinha jogando, mas o mais importante é que os jogadores estão conseguindo assimilar, apesar de pouco tempo para treinar e poucos dias desde que eu assumi. Estamos muito chateados pela derrota, a gente não tem que ficar acostumado com isso. O importante é a gente corrigir os erros, continuar acertando, melhorando, para que nós possamos ir diante do próximo jogo na Sul-Americana, a gente sair vitorioso”, disse.

Jovens da base terão oportunidade?

O interino também comentou sobre o espaço que tem sido dado aos jovens da base e deu recado aos garotos, exaltando a participação de Luiz Gustavo contra o Palmeiras.

“Se não me engano, no jogo contra o Cruzeiro tinham quatro, cinco meninos da base no banco. A gente está de olho em todos. É claro que o Alex (Teixeira), ano passado, foi muito útil. Esse ano ele ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele 20 minutos, mas como eu sou oriundo da base, sem dúvida, a oportunidade vai aparecer. Hoje foi o Luiz Gustavo, um jogador jovem, um grande zagueiro, entrou com muita personalidade, deu conta do recado. Enfim, o recado que vai é que podem ter certeza que com essa maratona de jogos, a oportunidade vai aparecer para a molecada”, prometeu.

Por fim, Felipe ressaltou que o time apresentou soluções ofensivas mesmo sem a referência de Vegetti em campo.

“Hoje a gente chegou sem o Vegetti e a gente criou algumas oportunidades. Isso mostra que o trabalho vem evoluindo, que a gente já está encontrando outras soluções e não só em cruzamento. Obviamente, na bola parada, tanto na defensiva quanto na ofensiva, o Vegetti faz muita falta, mas eu acredito que o Vasco melhorou muito já nesse jogo. Já criou algumas oportunidades com a bola no chão, triangulando, sendo um pouco mais ousado e esperamos aí que essa evolução continue para que a gente consiga a vitória nos próximos jogos”, encerrou.

