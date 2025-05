Gabigol marca e dá a vitória ao Cruzeiro no reencontro com o Flamengo

Em noite de reencontros, o Cruzeiro bateu o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Kaio Jorge abriu o placar, enquanto Arrascaeta aplicou a Lei do ex e deixou tudo igual. Na etapa final, Gabigol, que iniciou no banco de reservas e só entrou em campo aos 42 do segundo tempo, fez o tento da vitória. Com o resultado, o time carioca deixou a liderança escapar, com 14 pontos, e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que soma 16. Já a equipe celeste segue em quarto, agora com 13.

O próximo compromisso da Raposa na competição nacional acontece no dia 11 (domingo), às 16h (de Brasília), diante do lanterna Sport, na Ilha do Retiro. Durante a semana, os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Olímpico Riobamba.

O Rubro-Negro, por sua vez, também atuará fora de casa no meio de semana, porém pela Libertadores. O time mede forças com o Central Córdoba, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Único Madre de Ciudades. Pelo Brasileirão, a equipe carioca encara o Bahia, no sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Raposa na frente

De um lado, os donos da casa encurtaram os espaços para dificultar a vida do Rubro-Negro, que teve mais posse de bola. Nos primeiros vinte minutos, a estratégia surtiu efeito, e o Cruzeiro foi perigoso. Afinal, Wanderson driblou Wesley no lado esquerdo, carregou em direção à área e lançou com veneno para Kaio Jorge. Rossi conseguiu parar o atacante azul. Contudo, em seguida, o camisa 19 aproveitou o espaço para tirar Léo Pereira da jogada e abrir o placar.

Paredão celeste

Minutos depois, o Flamengo se lançou ao ataque, mas parou em Cássio. De la Cruz cobrou escanteio na área, Léo Ortiz cabeceou firme e o arqueiro fez grande defesa para evitar o gol.

Travessão estremece

Em rápido contra-ataque, Arrascaeta aciona Gerson na ponta. O meio-campista lança Pedro, que tenta finalizar, mas é impedido pelo arqueiro cruzeirense. Na outra ponta do gramado, Kaio Jorge encheu o pé e acertou o travessão de Rossi. Matheus Pereira, então, teve liberdade para achar um bom passe para Christian. O atleta invadiu a área, mas Rossi espalmou para fora.

Uruguaio aplica Lei do ex

Quando o Flamengo enfrenta dificuldade para furar o bloqueio celeste, Arrascaeta voltou a aparecer. O meia aproveitou o contra-ataque e a ajeitada de Gerson para bater colocado no ângulo.

Finalizações no alvo

No segundo tempo, Matheus Pereira tentou chamar a responsabilidade ao deixar adversários para trás e buscar a finalização em dois momentos. Do outro lado, Pedro revidou ao aproveitar uma sobra na entrada da área, mas Cássio ficou com ela.

Brilha arqueiro rubro-negro

Em outro grande momento dos donos da casa, o camisa 10 voltou a incomodar. Ele teve mais duas tentativas de estufar a rede, mas Rossi se destacou com duas defesas seguras. Com uma verdadeira blitz, sem deixar o adversário respirar, o Cruzeiro foi novamente à área, e Wanderson escorou de peito na área, entretanto o goleiro argentino voltou a aparecer.

Reencontro acontece

Ídolo do Flamengo, Gabigol iniciou no banco de reservas e só entrou em campo aos 42 do segundo tempo. Um pouco antes disso, De la Cruz cobrou falta na área, e Bruno Henrique desviou de cabeça obrigando Cássio a fazer uma grande defesa.

Hoje teve

No fim da partida, Léo Pereira acerta Bolasie e faz pênalti. Gabigol foi para a cobrança e recolocou o Cruzeiro à frente no placar, para sacramentar o triunfo. Rossi chegou a defender, mas o atacante fez no rebote.

CRUZEIRO 2×1 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data-Hora: 4/5/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Kaio Jorge 14’/1ºT (1-0); Arrascaeta 43’/1ºT (1-1); Gabigol 51’/2ºT (2-1)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira (Eduardo 42’/2ºT) e Wanderson (Gabigol 42’/2ºT); Kaio Jorge (Bolasia 42’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela 37’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Juninho 37’/2ºT); Gerson (Luiz Araújo 37’/2ºT), Cebolinha (Bruno Henrique 9’/2ºT) e Pedro (Michael 21’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: Lucas Romero, Villalba, Lucas Silva e Christian (CRU); De la Cruz (FLA)

Cartões Vermelhos: –

