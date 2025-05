Gabigol, do Cruzeiro, destaca carinho pelo Flamengo e roteiro de cinema: ‘Eu tenho estrela’

Em uma noite com um roteiro digno de cinema, Gabigol entrou no fim de seu reencontro com o Flamengo e marcou um dos gols da vitória do Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1. De pênalti, o atacante teve a oportunidade de estufar a rede de seu ex-clube e fez questão de não comemorar em respeito a tudo que viveu pela equipe carioca. Assim, em entrevista, ele fez questão de ressaltar que tem estrela e o carinho que tem pelo clube da Gávea.

“É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi. Todo mundo sabe do meu amor e carinho por esse clube e amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca, Meus amigos estão lá. Tem um gostinho diferente, eu tenho muita estrela, não é possível”, disse.

“Não comemorei por respeito total ao Flamengo. Foi o time que eu mais joguei, o local onde mais morei. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor, vejo todos os jogos. Quando é campeão, eu comemoro também. Falo com os jogadores, comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com um presidente, não foi o clube. Mas o Cruzeiro tem tornado meu coração azul. Tenho recebido muito carinho nas ruas”, completou

“Não é roteiro de cinema. Vocês têm que aceitar que eu tenho estrela. Mas como sempre eu falo, estou sempre pronto. Pode ser três ou quatro minutos, mas papai do céu tem algo especial comigo”, concluiu.

Olho na agenda

O próximo compromisso da Raposa na competição nacional acontece no dia 11 (domingo), às 16h (de Brasília), diante do lanterna Sport, na Ilha do Retiro. Por fim, durante a semana, os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Olímpico Riobamba.

