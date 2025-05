Brasileirão Feminino: Corinthians goleia o Bahia

Impiedosas, as meninas do Corinthians golearam o Bahia por 5 a 1, neste domingo (4), no Parque São Jorge, pela nona rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino.

As Brabas, como são conhecidas as jogadoras do Timão, estão em terceiro lugar, com 18 pontos. Já as Mulheres de Aço do Bahia seguem no G8 da competição nacional, com 14 pontos.

O Timão dominou o jogo do pontapé inicial ao apito final. Aos seis minutos do primeiro tempo, Fernandes centrou para Jhonson abrir o score. Aos 19, a mesma atacante recebeu a bola de Jaqueline e ampliou. Zanotti, aos 36, meteu o terceiro das Brabas. Yanne, do Bahia, com quatro defesas, impediu um 7 a 0 histórico na primeira parte do espetáculo.

O Corinthians não desacelerou no segundo tempo. Aos sete minutos, Godoi, com assistência de Sampaio, ampliou. Zanotti, aos 30, anotou o último gol do Timão. No fim, Wendy, com boa jogada, descontou para as visitantes.

No domingo (11), o Corinthians visita a vice-líder Ferroviária, em Araraquara, na Fonte Luminosa. O Bahia também sai de casa. Visita o Cruzeiro, no Gregorão, no sábado (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.