Vasco perde Paulo Henrique, suspenso, para próxima rodada

O Vasco já tem um desfalque certo para sua próxima partida no Brasileirão. Afinal, o lateral-direito Paulo Henrique é o primeiro jogador do time que cumprirá suspensão no torneio. Assim, o jogador não atua contra o Vitória, sábado (10), no Barradão, pela oitava rodada.

Foi durante o jogo contra o Palmeiras, em derrota por 1 a 0, neste domingo (4), no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Aos 13′ do segundo tempo, o jogador recebeu cartão amarelo por cometer uma falta, recebendo o terceiro da série. Antes, já fora sancionado contra Ceará (quarta rodada) e Flamengo (quinta).

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Palmeiras: Hugo Moura comete erro capital em derrota

Dessa forma, o uruguaio Puma Rodríguez pode ter nova oportunidade no time titular contra o time baiano. Ele atuou pela última vez entrando nos cinco minutos finais em derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela sexta rodada. Sua última participação iniciando um jogo foi, porém, contra o Corinthians, na segunda rodada, em revés por 3 a 0.

Vale lembrar que Hugo Moura, outro pendurado, passou ileso e não desfalcará a equipe – ao menos por suspensão. Vegetti, poupado, e Jair são os outros pendurados. O volante foi reserva não utilizado contra o Palmeiras.

Antes do confronto contra o Vitória, porém, o Vasco ainda joga pela Sul-Americana. Assim, Paulo Henrique está liberado para atuar na partida contra o Puerto Cabello (VEN), quarta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos. Não há suspensos (nem pendurados) do Cruz-Maltino para o duelo em questão. A delegação, que vive maratona longe do Rio de Janeiro, segue de Brasília para a Venezuela nesta segunda-feira (5).

