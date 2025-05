Filipe Luís cita méritos do adversário em revés do Flamengo: ‘Muito bem treinado’

Filipe Luís analisa derrota do Flamengo para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Com direito a gol de um ídolo, o Flamengo perdeu a invencibilidade e a liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão. Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís elogiou a postura do adversário e que a equipe terá que tirar lições para evoluir ao longo da temporada.

“Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos à vitória deles, fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar. Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito, acho que primeira minha como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuar crescendo e evoluindo”, analisou.

“No primeiro tempo estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro, eles vieram pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado, temos que dar mérito para o que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques”, completou.

Momento na tabela

Com o resultado, o time carioca deixou a liderança escapar, com 14 pontos, e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que soma 16. Assim, o foco agora é a recuperação na Libertadores no meio da semana, na Argentina, antes de tentar recuperar a ponta da classificação.

“O Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental”, frisou.

O Rubro-Negro atuará fora de casa no meio de semana pelo torneio continental. O time mede forças com o Central Córdoba, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Único Madre de Ciudades. Pelo Brasileirão, a equipe carioca encara o Bahia, no sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

