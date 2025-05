Alerta! Vasco tem aproveitamento pior do que em rebaixamentos

O Vasco volta a viver um antigo problema e já liga o alerta contra o rebaixamento. Afinal, com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último domingo (4), em Brasília (DF), o Cruz-Maltino já chegou aos quatro jogos sem vencer na atual edição do Brasileirão. Assim, estaciona nos sete pontos, em 13º. Ainda pode, porém, perder mais duas posições ao longo do restante da sétima rodada.

Com tais resultados, o time do técnico interino Felipe Loureiro soma apenas um ponto por partida, aproveitamento inferior até mesmo em relação aos anos dos quatro rebaixamentos do clube. Assim, apenas 33,3% dos pontos disputados ficam em São Januário. Relembre com o Jogada10, então, tais campanhas.

Relembre os rebaixamentos do Vasco

Começando por 2008, a pior campanha da História do Vasco nos pontos corridos. Na ocasião, o clube da Cruz de Malta amargou o primeiro rebaixamento, com apenas 35,1% de aproveitamento. O time terminou em 18º, com somente 40 pontos – a cinco de evitar a queda.

Cinco anos depois, o Vasco voltou a decepcionar. Com o mesmo rendimento como visitante em relação a 2008 (26,3%), a equipe até teve melhor campanha em casa, mas não evitou queda. Dessa forma, com 44 pontos e em 18º, o time caiu pela segunda vez. Foram apenas 38,6% de aproveitamento.

Após subir em 2014, o Vasco voltou a cair em 2015. Fez péssima campanha em casa e conquistou apenas 36% dos pontos disputados no total. Pela terceira vez, o Vasco terminaria em 18º, agora com 41 pontos. A quarta queda foi em 2020, no primeiro ano da pandemia da Covid-19 no Brasil. A equipe caiu em 17º, com 41 pontos – mesma campanha em relação a 2015. Desta vez, porém, com requintes de crueldade, já que o Fortaleza também terminou o campeonato com 41 pontos. O que rebaixou o Vasco, no entanto, foi o saldo de gols (-19 a -10), com o Leão se safando.

Aproveitamento do Vasco ano a ano na Série A do Brasileirão

2003 – 37%

2004 – 39,1%

2005 – 44,4%

2006 – 51,8%

2007 – 47,4%

2008 – 35,1% (pior)

2010 – 43%

2011 – 60,5% (melhor)

2012 – 50,9%

2013 – 38,6%

2015 – 36%

2017 – 49,1%

2018 – 37,7%

2019 – 43%

2020 – 36%

2023 – 39,5%

2024 – 43,9%

2025 – 33,3% (após sete rodadas)

