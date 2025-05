Vasco e Diniz buscam solucionar entrave financeiro para concretizar acordo

Fernando Diniz está sem clube desde que deixou o Cruzeiro no início do ano - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Vasco segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Assim, o clube mantém as conversas com seu plano A, Fernando Diniz, que também tem o interesse de reassumir o cargo. Ambos os lados querem um final feliz na negociação, porém a questão financeira ainda é um entrave, visto que a diferença entre os valores, no momento, ainda é significativa. A informação é do portal “ge.

As conversas são cercadas de otimismo. Afinal, o profissional acredita que a boa relação com Pedrinho é essencial para aceitar a proposta cruz-maltina. Eles têm uma boa relação e vontade de trabalharem juntos, algo que deve acontecer em breve. O estilo de jogo do treinador campeão da Libertadores pelo Fluminense e com passagem pela Seleção Brasileira é um dos sonhos do mandatário.

Na visão de Diniz, o Vasco passa mais confiança que outros possíveis clubes do futebol brasileiro, justamente por Pedrinho entender o estilo de jogo proposto e ser favorável a implantação de um toque de bola mais refinado.

Inclusive, o treinador já debateu sobre o elenco e sinalizou que quer contar com três ou quatro reforços, com foco no meio-campo e no sistema ofensivo. O treinador passou pelo clube em 2021, na disputa pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Por fim, apesar de não querer cometer loucuras financeiras, o Cruz-Maltino pode esticar a corda mais um pouco para contar com o treinador. Ainda mais que um dos principais salários deve deixar o elenco. Trata-se do francês Payet, que tem contrato até o meio do ano e faz parte de uma fatia considerável da folha salarial.

