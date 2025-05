Flamengo tem interesse na contratação do português João Félix, do Milan

O Flamengo está no mercado na busca por reforços para o setor ofensivo, que tem deixado a desejar nas conclusões a gol. Nesse sentido, o clube pretende investir pesado na próxima janela de transferência e tem o português João Félix como alvo. O atleta pertence ao Chelsea, da Inglaterra, mas atualmente defende as cores do Milan (ITA). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, a ideia inicial da diretoria rubro-negra é contar com o jogador, de 25 anos, por empréstimo, com opção de compra. Além do clube carioca, o Benfica (POR) também demonstrou interesse em selar um acordo visando o Mundial de Clubes.

Isso demonstra que o Rubro-Negro traçou um novo perfil de contratações para o segundo semestre. Tratam-se de jogadores mais jovens, porém já com experiência no mundo do futebol e com boa forma física.

Vale lembrar que o português chegou ao clube rossonero em fevereiro e já disputou 16 partidas, com apenas um gol. Segundo a imprensa europeia, os italianos não devem renovar o empréstimo, o que fará com que o atleta volte aos Blues no próximo mês.

Interesse de velho conhecido

Nas últimas semanas, o jornal português ‘Record’ noticiou que João Félix quer voltar para o Benfica, onde despontou para o mundo do futebol. O treinador Bruno Lage e o dirigente Rui Costa sonham com o reforço para o Mundial, mas a questão salarial é um entrave neste início de uma possível negociação com o Chelsea.

Por fim, o jogador passou pela base do Porto, onde atuou do sub-13 ao sub-15. No entanto, se destacou com a camisa do rival, o Benfica, no sub-17 e chamou a atenção do Atlético de Madrid (ESP) em 2019/20.

Depois de três temporadas nos colchoneros, chegou aos Blues por empréstimo e teve uma passagem pelo Barcelona. Em seguida, ficou em definitivo no clube inglês, mas logo acertou com o Milan.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.