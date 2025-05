Athletico-PR anuncia demissão do técnico Maurício Barbieri após sofrer goleada na Ligga Arena

O Athletico-PR vai procurar um novo técnico para a sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube comunicou o fim do vínculo com Maurício Barbieri após a goleada sofrida para o Botafogo-SP no último domingo (5), pela sexta rodada. Quem assume a equipe interinamente é João Correia, treinador da categoria sub-20.

Barbieri chegou ao Furacão no fim do ano passado e comandou o time em 24 jogos em 2025. Foram 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Um aproveitamento, portanto, de 59,7%.

O profissional passou a sofrer grande contestação de seu trabalho após eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense. Na ocasião, os rubro-negros perderam por 3 a 0 para o Maringá, em plena Ligga Arena.

Já pela Segunda Divisão nacional, o time paranaense aparece apenas em nono lugar na classificação, com nove pontos: três triunfos e três derrotas.

“O Athletico Paranaense informa que Maurício Barbieri não é mais o treinador da equipe principal. João Correia, técnico da categoria Sub-20, comandará o time interinamente. O Athletico Paranaense agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira”, comunicou o clube.

