Alexander-Arnold anuncia sua saída do Liverpool

Acabou a trajetória de Trent Alexander-Arnold com a camisa do Liverpool. O lateral-direito anunciou sua saída do clube inglês ao final da atual temporada, em um vídeo publicado em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (05/5). Ele está sendo cotado para ser o novo reforço do Real Madrid.

“Após 20 anos no Liverpool, chegou a hora de confirmar que sairei no final da temporada. Esta é a decisão mais difícil que já tomei. Sei que muitos de vocês se perguntaram o porquê ou ficaram frustrados por eu ainda não ter falado sobre isso, mas sempre foi minha intenção manter meu foco total nos melhores interesses da equipe, que era garantir o título número 20”, disse o lateral-direito.

“Este clube tem sido a minha vida inteira, o meu mundo inteiro, durante 20 anos. Da Academia até agora, o apoio e o carinho que senti de todos, dentro e fora do clube, permanecerão comigo para sempre. Serei eternamente grato a eles. Mas nunca conheci nada além disso, e esta decisão significa vivenciar um novo desafio, sair da minha zona de conforto e me aprimorar profissional e pessoalmente. Dei tudo de mim todos os dias em que estive neste clube e espero que sintam que retribuí durante o meu tempo aqui”, completou Alexander-Arnold.

A novela Liverpool e Alexander-Arnold

O jogador é considerado um dos melhores laterais direitos do mundo. Além disso, ele também foi peça chave nas conquistas mais recentes do Liverpool como a atual Premier League e a Champions de 18/19. Contudo, ao chegar próximo do final do seu vínculo, ele virou peça central de uma novela.

O contrato de Arnold com o Liverpool se encerra no dia 30 de junho. O Liverpool manifestou o interesse de renovar seu vínculo, mas o Real Madrid apareceu como interessado no jogador. Assim, o lateral decidiu mudar de ares e aceitou se transferir para o futebol espanhol.

O Real Madrid, aliás, trabalha para ter o jogador antes do dia 30 de junho. Ele terá de abrir mão de seu último salário, avaliado em 900 mil euros (R$ 5,7 milhões), e o clube espanhol teria de pagar uma compensação ao Liverpool de até 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões).

