São Paulo chega em Lima com ‘reforços’ para enfrentar o Alianza

O São Paulo já está em Lima, no Peru, para seu próximo compromisso na Libertadores. Na próxima terça-feira (06/5), às 19h, o Tricolor encara o Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. E o técnico Luis Zubeldía contará com retornos importantes para o embate.

As novidades do São Paulo no desembarque em território peruano são o zagueiro Arboleda, recuperado de uma sobrecarga muscular, e o volante Pablo Maia, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito. Os dois voltam a lista de relacionados, mas devem começar o jogo no banco de reservas.

Lucas Moura, que retornou contra o Fortaleza, na última sexta-feira (02/3), pelo Campeonato Brasileiro, também está na lista de relacionados. Contudo, ele também deve começar como suplente. Quem retorna também é Marcos Antônio e Enzo Díaz, que cumpriram suspensão contra o Leão do Pici.

Depois de desembarcar em Lima na fria noite peruana, o São Paulo fará um treino nesta segunda-feira (05/5) para definir a equipe que será titular contra o Alianza. Aliás, a tendência é que Luis Zubeldía defina os 11 titulares apenas nesta única atividade no Peru.

Os desfalques do São Paulo

Por fim, Luiz Gustavo, Oscar e Calleri seguem no departamento médico e estão fora. O camisa 8 do Tricolor Paulista é o que está mais próximo de voltar. Já o volante não tem prazo para retorno, enquanto o centroavante argentino, com uma grave lesão no joelho esquerdo, só deve retornar no ano que vem.

