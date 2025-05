Abel evita pensar em Palmeiras sem Estêvão: ‘Vamos desfrutar’

Está muito próximo o fim da passagem de Estêvão pelo Palmeiras. O jogador ficará no clube até o fim do Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho. Contudo o torcedor palestrino e muito menos o técnico Abel Ferreira quer imaginar neste momento, a equipe sem seu grande craque.

Em coletiva após a vitória em cima do Vasco, neste domingo (04/5), pelo Campeonato Brasileiro, o treinador não quis imaginar um Palmeiras sem sua grande joia.

“Não quero pensar nisso (saída do Estêvão). Imaginem ele em um gramado top. Se todos tiverem um pouco de paciência, o treinador para onde ele for, a equipe que ele for… Mas não vou continuar, se não ele vai ficar com o ego inchado. Não quero pensar nisso, quando ele for embora será um prêmio para todos nós, para a direção e para a formação do Palmeiras. Mas não quero pensar nisso, quando chegar a hora vou resolver com o meu estafe. Vamos desfrutar, mesmo com um campo cheio de buracos, de tudo o que ele faz”, disse Abel.

O Palmeiras acertou a venda de Estêvão para o Chelsea em 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), tornando esta a maior venda da história do futebol brasileiro. Contudo, o Verdão conseguiu negociar com o clube inglês para ter sua joia na principal competição da temporada.

Mas nas contas, Estêvão tem pouco mais de um mês para se despedir do Verdão. Assim, tanto o treinador, o torcedor e o próprio jogador tentam desfrutar ao máximo, a permanência de seu craque.

