Recuperado de lesão, Renato Augusto pode ganha nova chance no Fluminense

Renato Augusto durante treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O técnico Renato Gaúcho deve poupar os titulares do Fluminense no duelo com o San José pela Sul-Americana. Nesse sentido, Renato Augusto, que está recuperado de uma cirurgia no ombro esquerdo, pode ter nova oportunidade. Presente no banco de reservas diante do Sport, o jogador não entrou, já que o Tricolor passava por apuros na tentativa de virar o placar, algo que aconteceu apenas no último minuto, no Maracanã.

Diante disso, Portaluppi teceu elogios aos meio-campista, que ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do clube de Laranjeiras e ter uma sequência positiva.

“É um jogador acima da média. Trouxe ele pela primeira vez, porque até então ele não estava concentrando porque estava se recuperando. Conversava com ele quase que diariamente e pedi para me avisar quando estivesse pronto, e ele me avisou essa semana. Um jogador que está parado há muito tempo, num jogo desse, muito corrido, poderia sentir a falta de ritmo e até nos prejudicar. Vai precisar readquirir o ritmo”, disse.

“Temos um jogo no meio da semana pela Sul-Americana e certamente ele vai ser aproveitado. É um jogador muito inteligente e tenho certeza de que vai nos ajudar. Gostaria de tê-lo colocado hoje se a gente estivesse vencendo, mas terá oportunidade no meio da semana de jogar alguns minutos para buscar o ritmo”, completou.

Encontro de ‘Renatos’

Contratado em 2024, o jogador soma 33 partidas e apenas um gol e uma assistência. Ele chegou para disputar posição com Paulo Henrique Ganso, entretanto não teve condição física para tal. Agora, com Renato no comando, pode ter mais tranquilidade para tentar mostrar seu futebol.

Por fim, o Tricolor soma 7 pontos, um a mais que o Once Caldas (COL) pelo Grupo F do torneio continental. A equipe enfrenta o San José na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos.

