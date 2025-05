Cebolinha tem incômodo na panturrilha, mas Flamengo tranquiliza torcida

Cebolinha em ação com a camisa do Flamengo durante a temporada - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Cebolinha-2.jpg)

Durante o revés para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, Everton Cebolinha, do Flamengo, pediu para sair depois de um problema na panturrilha esquerda. Apesar das suspeitas iniciais serem de dores no tornozelo, local que o jogador operou, o clube tranquilizou a torcida. Nesse sentido, o Rubro-Negro emitiu um boletim médico nas redes sociais.

Assim o Departamento Médico irá reavaliar o jogador nesta segunda-feira (5). Ele, portanto, não se queixou de dor na região, e o problema não deve dar dor de cabeça à comissão técnica.

“Por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida deste domingo (4), contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira (5)”, disse o clube, no comunicado.

O elenco, que conheceu a primeira derrota e deixou a liderança do Brasileirão escapar, se reapresenta na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu. Com o resultado, o time carioca deixou a liderança escapar, com 14 pontos. No momento, o Palmeiras soma 16.

Com isso, o atacante tentará estar apto para seguir viagem com o time na terça para a Argentina. Por lá, na quarta (7), enfrenta o Central Córdoba, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.

