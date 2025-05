Envolvimento com a mesma mulher expôs racha familiar em aniversário de David Beckham

A sequência de comemorações dos 50 anos de David Beckham atraiu atenções tanto pelo luxo quando pela serie de conflitos familiares que vieram à tona em meio às celebrações. O ex-jogador nasceu no dia 02 de maio, mas os eventos festivos se iniciaram no dia 30 de abril, com um encontro mais reservado para o círculo mais íntimo. Contudo, uma ausência simbólica chamou atenção em ambas datas: a do filho mais velho do astro, Brooklyn Beckham.

No último fim de semana, David e Victoria viajaram até um vinhedo na França e encerraram a série de eventos com um jantar de gala no restaurante Core, em Notting Hill, Londres. O local, que possui três estrelas Michelin, recebeu figuras como Tom Cruise, Eva Longoria, Gordon Ramsay e Guy Ritchie, além dos filhos Romeo, Cruz e Harper.

A comemoração se estendeu até a madrugada e só paralisou após interrupção da polícia, às 3h35 (de Brasília), quando vizinhos acionaram autoridades locais por conta da música. “A festa de David realmente explodiu e, quanto mais tempo passava, mais alto ficavam o som”, relatou uma testemunha ao jornal The Sun.

Discurso simbólico na família Beckham

Romeo assumiu o protagonismo durante o jantar ao fazer um discurso em homenagem ao pai, substituindo uma ação prevista para o irmão mais velho, Brooklyn. “Gostaria de começar agradecendo a todos por estarem aqui esta noite. Sei que sem muitos de vocês aqui ele não seria metade do homem que se tornou hoje”, declarou ele, emocionando os presentes.

A nora brasileira do astro, Jackie Apostel, também chamou atenção e viralizou no evento. Isso porque ela compartilhou momentos ao lado do namorado Cruz Beckham, além do luxo da festa. “Queria que vocês pudessem sentir pelo telefone quanto amor existiu nesses dias”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Ausências notáveis e racha familiar

Brooklyn Beckham, primogênito do ex-atleta, e sua esposa Nicola Peltz não compareceram a nenhum dos eventos da família. No primeiro evento, o casal se sustentou na justificativa da logística, visto que estavam em outro país e tinham compromissos profissionais. Mas eles estavam em Londres, onde moram, na data da última celebração.

Aconteceu que a relação entre Brooklyn e o restante da família vem se deteriorando desde que seu irmão iniciou um relacionamento com Kim Turnbull, sua ex-namorada. Segundo o TMZ, o primogênito acredita que ela se aproximou de Romeo por interesse, o que iniciou o distanciamento entre eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

O casal, então, passou a evitar eventos com a presença de Kim. Uma fonte revelou ao ‘The Standard’ que Victoria Beckham se mostrou “completamente desolada” com a ausência do filho e da nora. Já outra pessoa próxima à família comentou que “não é apenas o comportamento desrespeitoso deles, mas também afeta toda a família”.

Ainda de acordo com os relatos, David e Victoria continuam esperando por uma reconciliação, mas acreditam que a influência de Nicola tem sido decisiva para o afastamento de Brooklyn.

Clima de festa e tensão simultâneos

Apesar da atmosfera elegante e das demonstrações públicas de afeto, o aniversário de David Beckham também expôs de forma clara os conflitos internos do clã. Brooklyn, conforme publicado pelo Daily Mail, já teria faltado a pelo menos 11 eventos familiares importantes nos últimos tempos.

David e Victoria não deixaram de reforçar nas redes sociais a importância da família, escrevendo: “Criando memórias especiais com a família e os amigos. Amamos todos vocês”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.