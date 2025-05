Fluminense recebe taça do Mundial de Clubes nesta semana; veja a programação

Taça do Mundial de Clubes fará um tour por cartões-postais do Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Divulgação / FFC)

O Fluminense irá receber, nos próximos dias 7 e 8 de maio, a taça do Mundial de Clubes da FIFA. Durante os dois dias, o Tricolor levará o troféu para pontos turísticos do Rio de Janeiro, onde os torcedores poderão conhecê-lo e posar para fotos. Assim, os sócios terão direito a benefícios exclusivos.

Com isso, a taça passará por Santuário Cristo Redentor, Laranjeiras, Maracanã e Pão de Açúcar. No primeiro deles, ela ficará exposta para os visitantes do principal cartão postal do Rio de Janeiro das 7h30 às 9h, do dia 7 (quarta-feira). Os sócios do clube poderão levar três acompanhantes, com direito a transporte de ida e volta. Os interessados deverão participar do sorteio que acontece no Programa de Experiências do Sócio Futebol, por 400 pontos.

Na sequência, a taça irá para a sede de Laranjeiras. Lá, os torcedores poderão conhecer o troféu e tirar fotos no Salão Nobre das 13h às 20h. O Fluminense, então, vai disponibilizar 100 “fast pass”, que darão direito aos sócios que resgatarem a uma fila especial, com acesso mais rápido, por 350 pontos. Além disso, haverá 10 convites para uma área vip reservada, com direito a buffet, com resgate por 600 pontos.

No dia seguinte, o troféu estará no Maracanã. Primeiro, haverá um ensaio de fotos no campo e, na sequência, ela ficará atrás do gol das 11h às 13h. Dez sócios poderão acompanhar o ensaio fotográfico, e a experiência estará disponível no Programa de Experiências do Sócio Futebol por 1000 pontos.

Dessa forma, o último destino será mais um cartão postal da cidade. Ela subirá o Pão de Açúcar, disponível para fotos com os torcedores a partir das 16h. Dez associados poderão acompanhar de perto e deverão participar do sorteio que estará disponível para resgate por 400 pontos.

Percurso do Tricolor no Mundial

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 12h no horário local (13h de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Por fim, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS), dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

