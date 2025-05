Gabigol evita polêmica após decidir pelo Cruzeiro: ???Tentam me pintar como Bad Boy???

Gabigol foi o nome da noite ao decidir o confronto entre Cruzeiro e Flamengo, pela sétima rodada do Brasileirão, no Mineirão, no domingo (04) No primeiro encontro com o Rubro-Negro após deixar o clube em dezembro de 2024, ele marcou no rebote do pênalti que havia desperdiçado e garantiu os três pontos para o time mineiro. Na entrevista ao fim da partida, o camisa 9 afirmou que não é um “Bad Boy”.

Mesmo saindo do banco de reservas na maior parte do tempo sob o comando de Leonardo Jardim, Gabigol lidera a artilharia do Cruzeiro na temporada. Ele já balançou as redes oito vezes, duas delas no Brasileirão, e disputou 16 jogos em 2025. O atacante também elogiou o técnico da equipe celeste.

VEJA: Gabigol marca e dá a vitória ao Cruzeiro no reencontro com o Flamengo

“No Flamengo, não tive nenhuma briga com treinador ou companheiro. Não sei de onde sai tanta coisa. As pessoas me veem com cara de mau e acham que sou Bad Boy. Querem criar isso. Tive um problema com um treinador, todo mundo sabe. Quero jogar, claro, mas nunca criei esse problema. Também tive um desentendimento com o presidente. Saí por causa dele. Foi opção dele, não minha. Encontrei um clube que me abraçou. Estou vivendo coisas lindas” disse Gabigol à CazeTV.

“Tenho 16 jogos pelo Cruzeiro. Acho que comecei mais da metade como titular. As pessoas focam no jogo em que eu não entro. Se hoje eu não tivesse entrado e não tivesse feito gol, a manchete seria: “Gabriel entrou cinco minutos”. Mas, como fiz o gol, está tudo certo. Depende sempre da forma como se vê as coisas. Tenho oito gols no ano, sou artilheiro do time e já dei uma assistência em outro jogo. Estou em um bom momento” concluiu.

Momento atual do Cruzeiro

Com o resultado em casa, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta colocação. O time também emplacou três vitórias seguidas: duas pelo Brasileirão e uma na Copa do Brasil, contra o Vila Nova. Todos os jogos atuando em Minas Gerais.

