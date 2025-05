Palmeiras observa mercado e busca contratação de goleiro

O Palmeiras consultou a situação do goleiro Rafael Grando, do Grêmio, mas as conversas não avançaram e a negociação esfriou. Diante do cenário, a diretoria segue mapeando o mercado para reforçar a posição já de olho em 2026.

Issio porque Weverton, titular da meta alviverde desde 2018, tem 37 anos e contrato até o fim de 2026. Seu reserva imediato, Marcelo Lomba, de 38, tem vínculo até o final desta temporada. Como terceira opção, o clube conta com Mateus, de 23 anos e que ainda não estreou como profissional, embora já integre oelenco principal. Ele disputou sete partidas pelo time sub-23 do Portimonense, de Portugal.

O caso de Lomba é o que preocupa; Afinal, é dele o contrato mais curto entre os goleiros do elenco. E ainda não houve movimentação sobre uma renovação do vínculo. Tanto a diretoria quanto o estafe do atleta tratam a situação com naturalidade. A assinatura da última renovação, também por um ano, ocorreu em janeiro. Lomba costuma jogar quando Abel Ferreira poupa Weverton está convocado, lesionado ou suspenso.

Palmeiras observa mercado e muda elenco

Com a janela de transferências fechada, a próxima reabre entre 2 e 10 de junho, com duração mais curta por causa da preparação para o Mundial de Clubes, que será nos Estados Unidos. Depois da competição, haverá uma janela mais longa, de 10 de julho a 2 de setembro, período em que o clube deve investir mais forte para o segundo semestre e o início de 2026. Reforçar o gol é uma das possibilidades.

A reformulação do elenco segue em andamento. No início de 2025, o Palmeiras já se despediu de Zé Rafael, Dudu, Rony e Gabriel Menino.

