Veja motivos que levaram São Paulo chegar com antecedência para jogo na Libertadores

Delegação chegou ao Peru com 48 horas antes do jogo diante do Alianza

Nesta quarta-feira (07), o São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. De olho no regulamento e, principalmente, na logística da viagem ao Peru, a delegação chegou ao país com dois dias de antecedência para o confronto, que vale a manutenção da liderança do Grupo D da competição internacional.

O elenco embarcou na tarde do último domingo, após uma atividade no CT da Barra Funda. Normalmente, em viagens com mais de quatro horas de duração, a delegação se desloca com 24 horas de antecedência. Como a distância até o Peru é de cinco horas, o São Paulo optou por antecipar a ida. A equipe só costuma viajar na véspera quando o trajeto é mais curto e não afeta a preparação.

Apesar disso, o regulamento da Conmebol orienta que os clubes cheguem à cidade da partida com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Se seguisse essa orientação à risca, o São Paulo não teria tempo hábil para realizar atividades em solo peruano antes do jogo, o que alteraria o planejamento e, principalmente, os planos de Luis Zubeldía para o duelo contra o Alianza Lima.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso está marcado para o dia 11, domingo, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis. Já pela Libertadores, o São Paulo entra em campo com sete pontos, liderando o grupo à frente do Libertad (PAR), que tem seis; do próprio Alianza Lima, com quatro; e do Talleres, que ainda não pontuou.

