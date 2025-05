Flamengo recebe taça do Mundial de Clubes em seu museu na Gávea

O Flamengo recebe a taça do Mundial de Clubes da Fifa a partir desta segunda-feira (5). Assim, o troféu chegou à sede da Gávea na parte da manhã e ficará disponível para visitação do público até 20h (de Brasília) de terça-feira (6), no Museu do clube. O projeto do objeto de desejo das 32 equipes que disputam o torneio contou com a colaboração da joalheria Tiffany & Co.

Dessa forma, associados não pagam ingresso para a visita, enquanto os sócios-torcedores podem resgatar experiências para reservar horário gratuitamente. Por outro lado, aqueles que não tiverem pontos disponíveis pagam meia entrada.

Na abertura do evento, Clemence Delahaye, representante da FIFA, entregou o troféu ao presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Quem também esteve presente para prestigiar o evento foi o ex-presidente do clube carioca da década de 80, George Helal, acompanhado da família.

“Esse troféu é uma obra de arte em que apenas 32 clubes no mundo têm o nome gravado, o Flamengo é um deles e ninguém pode apagar. Tomara que tudo dê certo para que a taça volte para o Museu e fique para sempre”, disse o mandatário.

“Aos rubro-negros que estarão presentes nos Estados Unidos ou espalhados por todo o mundo, quero dizer que o Flamengo vai com tudo para esse Mundial. O formato da competição representa uma oportunidade importante para que os clubes sejam percebidos globalmente, o que antes só acontecia com as seleções nacionais. É um orgulho o Flamengo fazer parte”, completou.

Detalhes do cobiçado troféu

Com acabamento em ouro 24 quilates e detalhes gravados a laser, o troféu exibe um mapa-múndi, os nomes das 211 Associações-Membro e as seis confederações globais do futebol, além de ícones das tradições futebolísticas e inscrições em 13 idiomas, incluindo Braille.

O design adaptável transforma o objeto em uma estrutura visual impactante, refletindo o espírito inovador, inclusivo e global do novo Mundial de Clubes da FIFA. A competição contará com 32 participantes de todos os continentes, dentre eles, o Flamengo.

