Jorginho assina pré-contrato com o Flamengo

O Flamengo poderá contar com Jorginho a partir do Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O volante do Arsenal, afinal, aceitou as condições e já assinou o pré-contrato com o Rubro-Negro. A duração do vínculo é de três anos. A informação é da apresentadora Joanna de Assis no “Tá On”.

Antes de chegar ao Flamengo, Jorginho terá alguns dias de descanso depois de se casar, no dia 2 de junho. Contudo, ele chegará ao novo clube para disputar o Mundial de Clubes, conforme acordo entre as partes.

O jogador tem contrato com Arsenal até o dia 30 de junho, mas o clube inglês aceitou rescindir o contrato com o volante antes do término para que se se apresente para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo, afinal, estreará no torneio no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia. A temporada europeia, aliás, se encerra, no máximo, em 31 de maio, caso o time inglês vá à final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo da semi, perdeu por 1 a 0 para o PSG.

Entretanto, Jorginho sofreu uma lesão no tórax no empate do Arsenal com o Brentford, no dia 12 de abril. O técnico do clube inglês, Mikel Arteta, disse que o problema foi “um pouco mais complicado”. No entanto, o volante deve voltar a jogar nesta semana. Segundo apuração da TV inglesa BBC, o atleta sofreu uma perfuração no pulmão.

Contratado pelo Arsenal em 2023, o volante também teve passagens pelo Chelsea, da Inglaterra, além de Napoli, Hellas Verona, Sambonifacese e Sassuolo, da Itália.

