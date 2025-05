CBF dá prazo para definir técnico da Seleção e indica perfil ‘dominante’

Sem um nome certo a um mês das Eliminatórias da Copa do Mundo de junho, a CBF colocou um prazo para definir o novo treinador da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (5), o diretor de seleções da entidade, Rodrigo Caetano, afirmou que deseja um nome em definitivo até a semana que vem.

“Estamos constantemente em reuniões internas aqui na CBF, eu, Juan, principalmente, juntamente com o presidente Ednaldo (Rodrigues), na tentativa de definir o mais rapidamente possível esse nome. Até por questões de negociação e também de sigilo, fica praticamente impossível a gente ficar aqui falando a respeito de probabilidade. Sabemos que é um tema nacional, a escolha do técnico da seleção brasileira, de extrema responsabilidade. Mas nós temos aí a intenção de, num prazo máximo, ainda na semana que vem ter essa definição”, declarou no “Redação”, do Sportv.

Rodrigo Caetano foi questionado especificamente sobre o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que desistiu novamente de comandar a Seleção Brasileira. Ele não falou sobre o treinador italiano, mas disse que a CBF avaliou várias opções.

“A gente trabalha realmente com um número muito reduzido de nomes, nem poderia ser diferente, mas ao longo desse período a gente avaliou algumas possibilidades, e nós temos os nossos alvos. Mas hoje falar a respeito de um determinado nome, fica muito difícil, é até não producente para a questão de negociação, que a gente espera se encaminhar até semana que vem”, disse o dirigente.

Perfil do técnico da Seleção

“Os nomes já ventilados indicam um treinador que tenha um perfil de campo com um modelo de jogo dominante, próprio. Hoje a Seleção Brasileira não aceita nada diferente. Mas também com uma liderança importante perante os jogadores, e é por isso que acabamos convergindo para esses nomes”, garantiu Rodrigo Caetano.

“Sempre se tem um plano alternativo, mas óbvio que trabalhamos com esse cenário de ter a concretização de um desses nomes. Temos que tratar as questões de forma interna, elas podem fazer a diferença em prol da CBF, da Seleção. Trabalhamos com cautela, mas óbvio que trabalhamos com planos alternativos. É determinação do presidente que tenhamos o novo treinador na convocação e, principalmente, nos jogos.”

O próximo jogo da Seleção Brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos. A Seleção está há 38 dias sem técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.