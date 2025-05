Erros individuais tornam-se tônica do Vasco no Brasileirão

A derrota do Vasco para o Palmeiras no último domingo (4) deu mostras de uma tônica que acomete o time da Cruz de Malta. Afinal, após erro individual do volante Hugo Moura, a equipe do técnico interino Felipe Loureiro sofreu revés por 1 a 0 para o Verdão, líder do Brasileirão.

Esta, porém, não foi a primeira vez que um defensor cometeu grave erro resultado em gol adversário. Dos nove gols sofridos pelo Vasco na competição, seis (66,6%) saíram de erros dessa natureza. Relembre com o Jogada10.

O primeiro saiu logo na rodada inaugural do torneio. O Cruz-Maltino fazia jogo duro contra o Santos, em São Januário, e saiu atrás do marcador. O volante Paulinho, afinal, errou passe grosseiro no meio-campo, dando nos pés do atacante adversário – Tiquinho Soares -, que deixou Barreal na cara do gol para abrir o placar. O Cruz-Maltino, no entanto, se recuperaria e sairia com uma vitória por 2 a 1, de virada.

Na segunda rodada, novos erros. Desta vez, João Victor foi o principal ator na derrota por 3 a 0 contra o Corinthians. Ele errou o bote e escorregou no lance do segundo gol do time paulista, além de marcar um gol contra no último lance do jogo. Neste tento em particular, Léo Jardim (em sua única defesa no jogo) rebateu a bola contra o rosto do zagueiro, que nada pode fazer.

O jogo seguinte também contou com erro individual, apesar de vitória por 3 a 1 sobre o Sport. Quando o marcador anotava 2 a 0 e a partida parecia controlada, Hugo Moura errou o tempo da bola e jogou contra o próprio patrimônio após cobrança de escanteio. Rayan, no entanto, salvaria a pele do companheiro em lindo gol de contra-ataque, fechando o caixão dos pernambucanos.

Erros se repetem no Vasco

Mais um erro crasso no compromisso seguinte. Jogando contra o Ceará, no Castelão, pela quarta rodada, João Victor voltou a falhar. Após lançamento de Fernando Sobral, o zagueiro tentou o corte de cabeça para trás, mas mandou no vazio, sem conseguir recuar para Léo Jardim ou jogar para escanteio. Mugni, atento, ganhou na velocidade e cruzou para Pedro Raul marcar o primeiro do jogo. Ao fim, vitória cearense por 2 a 1.

Contra Flamengo (0 a 0) e Cruzeiro (derrota por 1 a 0) não houve erro flagrante. Mas as decisões erradas tornariam a ocorrer contra o Palmeiras, em partida que o Vasco podia até sair com a vitória. Léo Jardim cobrou tiro de meta curto para Hugo Moura, que se viu sem opções de passe e optou por tentar driblar Richard Ríos dentro da própria área. O volante palmeirense tomou-lhe a bola, e Estêvão rolou para Vitor Roque, que mandou para a rede, anotando o gol único do jogo no Mané Garrincha (DF).

