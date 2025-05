Parceria com Travis Scott reflete sucesso de receita ao Barcelona; veja valores

A realidade correspondeu às expectativas do plano de marketing da parceria entre Barcelona e Spotify. As partes fecharam um acordo com o rapper norte-americano Travis Scott para expor sua marca no patrocínio master do clube no El Clásico do próximo domingo (11), no Estádio Olímpico de Montjuic. O sucesso reflete nos números, os catalães alcançaram uma receita de 1,5 milhão de euros com a venda das camisas lançadas em colaboração com o astro.

O início das vendas ocorreu às 09h da última sexta-feira (02), às 09h40 não tinha mais estoque. A iniciativa incluiu quatro versões de uniforme — duas masculinas e duas femininas. O modelo principal, comercializados em edição limitada (1.899 unidades), custava 399,99 euros. Este gerou uma receita de 1.519.162,02 euros em arrecadação. Já a versão autografada, oferecida por 2.999,99 euros, teve tiragem restrita de 11 camisas masculinas e 11 femininas, somando 65.999,78 euros.

A ação faz parte do contrato entre o clube e o Spotify — patrocinador master e detentor dos naming rights do futuro Camp Nou. Sendo assim, o Barcelona irá a campo com a logotipo da gravadora do rapper, a Cactus Jack, no centro da camisa. O artista ainda se apresentará na cidade na véspera do clássico, no sábado (10).

Parceria Barcelona e Spotify

Trata-se da sexta colaboração musical promovida pelo clube catalão com o apoio da plataforma de streaming. Anteriormente, o Barcelona já havia estampado os nomes de artistas como Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G e Coldplay — sempre em jogos de grande apelo midiático. A estratégia visa fortalecer o vínculo entre futebol e cultura pop, além de gerar novas fontes de receita por meio de produtos licenciados.

As camisas, comercializadas exclusivamente pelos canais oficiais do clube, mobilizaram tanto torcedores quanto colecionadores. Vale pontuar que a diretoria catalão não informou se haverá reposição de estoque ou se manterá o caráter exclusivo da campanha.

Projeto ambicioso

“El Clásico é um momento que o mundo inteiro aproveita. A parceria me permite fundir meu universo com o deles”, declarou Travis Scott. “Trata-se de construir algo que esmaeça a linha entre som e esporte.”

A diretoria também destacou a importância da ação para além do futebol. “Essa colaboração com Travis Scott é o nosso projeto mais ambicioso até agora. Um ícone global co-criando conosco o maior jogo do mundo e se apresentando ao vivo para os torcedores é a expressão do que nos impulsiona”, afirmou Marc Hazan, vice-presidente de Parcerias e Marketing do Spotify.

