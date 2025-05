Data, local e outras edições: tudo sobre o leilão beneficente de Neymar Jr

A quinta edição do leilão beneficente promovido por Neymar e seus familiares já tem sua data e local confirmados: 10 de junho, em São Paulo. O evento acontecerá no Mercado Pago Hall, localizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, e coincidirá com a partida da seleção brasileira contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo está marcado para Neo Química Arena.

A ação filantrópica integra a programação comemorativa dos dez anos do Instituto Projeto Neymar Jr., fundado em dezembro de 2014 e sediado na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. A instituição atende cerca de três mil crianças e adolescentes, com suas respectivas famílias. Com foco em atividades educacionais, culturais, esportivas e de saúde, o projeto busca transformar a realidade social de sua comunidade-alvo.

O evento ocorrerá em caráter especial, pois marca a primeira edição com Neymar atuando no Brasil. Assim como edições anteriores, o leilão reunirá personalidades de distintos setores — desde esporte à música. Em 2024, o astro arrecadou um montante recorde na cerimônia, de R$ 21 milhões. A camisa utilizada por Pelé em sua última partida destacou-se entre os itens mais valiosos. Além do simbólico, o uniforme ainda estava autografado pelo Rei do Futebol.

Já em 2023, o evento movimentou cerca de R$ 9 milhões, com lotes diversificados. Uns incluíram entrada VIP para a festa “Farofa da Gkay” e uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, enquanto outros valiam um pacote para o carnaval com a apresentadora Sabrina Sato.

Arrecadações iniciais

Nas duas primeiras edições, realizadas em 2017 e 2018, o leilão arrecadou respectivamente R$ 2,5 milhões e R$ 3,9 milhões. O crescimento expressivo das arrecadações ao longo dos anos evidencia a consolidação do evento no calendário nacional, sobretudo pela mobilização de grandes nomes e doações de alto valor.

Última edição do leilão de Neymar

A quarta edição do leilão beneficente ocorreu no mesmo dia do ano, 10 de junho, também em São Paulo. Distinto ao deste ano, o evento ocorreu no tradicional Clube Monte Líbano, localizado no bairro de Moema, e reuniu um público seleto.

Com um total de 24 lotes disponíveis, a iniciativa buscou angariar recursos para os projetos sociais mantidos pelo Instituto. Entre os itens de maior destaque, esteve a camisa usada por Pelé e um uniforme da Seleção Brasileira assinada pelo Rei, Ronaldo Fenômeno e o próprio Neymar.

Os lotes incluíram experiências únicas, como uma partida de tênis na casa de Ronaldo Fenômeno; viagem aos Emirados Árabes e Ilhas Maldivas para duas pessoas, e um cruzeiro de luxo na Europa. Também estiveram disponíveis itens como uma chuteira de Neymar banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas e um relógio Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, modelo limitado a 50 unidades, doado por Faustão.

Entre as vivências oferecidas, figuraram um camarote exclusivo para show de Eric Clapton no Allianz Parque, uma experiência nos bastidores do parque Magic Kingdom em Orlando, além de um churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira com presença de integrantes do Flamengo. Um dos lotes mais inusitados foi a oportunidade de participar de uma partida de pôquer com o próprio Neymar. O leilão ainda incluiu uma campanha publicitária de seis meses com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Toddynho.

Celebridades no evento

O leilão contou com a presença de nomes conhecidos da televisão e do entretenimento brasileiro. Tiago Leifert, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Roberto Justus participaram da cerimônia. A irmã do jogador, Rafaella Santos, também esteve presente, bem como Ana Paula Siebert Justus, Bruno Avelar, Carlinhos Maia, João Silva (filho de Fausto Silva), Lívia Andrade, Luciana Gimenez, Patrícia Poeta e Sílvia Abravanel.