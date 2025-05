Torcedor do Cruzeiro denuncia agressões da PM após vitória sobre o Flamengo

Agressões ocorreram na saída da torcida cruzeirense no setor amarelo, do Mineirão - (crédito: Foto: Reprodução)

Um torcedor do Cruzeiro fez uma denúncia e alega agressão de policiais militares na esplanada do Mineirão após a vitória do clube celeste sobre o Flamengo por 2 a 1, no domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vítima é o jornalista Guilherme Guerra, de 27 anos. Ele afirma ter recebido golpes de cassetete enquanto comemorava o resultado da partida com outros torcedores, na saída do setor amarelo. As agressões estão em registro de vídeo.

“Minha reação foi levantar os braços e mostrar que não estava fazendo nada. Comecei a dar alguns passos para trás, mas, nesse momento, outro policial chegou a me bater”, contou à Itatiaia.

“O policial deu um golpe de cassetete no meu queixo. Eu uso óculos e ele caiu no chão. Uma das lentes soltou”, complementou.

Apesar das lesões, o jornalista afirma que, até o momento, não procurou atendimento médico.

“Pensei em procurar ajuda quando estava chegando a Itabira, pois, durante a viagem, comecei a sentir muita dor na região lombar e um pouco de dificuldade para respirar”, explicou.

Posição da Polícia Militar

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que, por meio do Comando de Missões Especiais (CME), informou que, durante a partida, alguns torcedores começaram a se aglomerar na saída do Portão C. De acordo com a nota, os torcedores impediram a passagem no local, “fazendo gestos obscenos” para o Pelotão do Batalhão de Choque.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Missões Especiais (CME), informa que durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro X Flamengo, nesse domingo (05.05), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, alguns torcedores começaram a se aglomerar na saída do Portão C, impedindo a livre passagem pelo local e, ao mesmo tempo, fazendo gestos obscenos para o Pelotão do Batalhão Choque empregado no local, além de cânticos insultando a PMMG.

Diante de tal situação, após a primeira intervenção da segurança privada, os torcedores do Cruzeiro continuaram com os insultos e impedindo o fluxo de pessoas, gerando risco a segurança da dispersão do Estádio. Ato contínuo, começaram uma confusão generalizada, que demandou uso de força para dispersar a multidão.

Um indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de resistência, após empurrar um dos militares da equipe. O militar foi atendido no posto médico do Estádio em razão de escoriações leves”.

